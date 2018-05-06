«Атлетико» уступил «Эспаньолу»

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 36-го тура Испанской Примеры.

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник гостей Оскар Мелендо, а на он выступил ассистентом для Лео Баптистау, удвоившего счет.

После этого матча «Атлетико» с 75 очками на 2-м месте, а «Эспаньол» на 15-м месте — 43 очка.