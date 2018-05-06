«Атлетико» уступил «Эспаньолу»

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник гостей Оскар Мелендо, а на он выступил ассистентом для Лео Баптистау, удвоившего счет.
После этого матча «Атлетико» с 75 очками на 2-м месте, а «Эспаньол» на 15-м месте — 43 очка.
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Атлетико» — «Эспаньол» — 0:2 (0:0)
Голы: Мелендо, 53 (0:1). Леу Баптистан, 77 (0:2). «Атлетико»: Облак, Филипе Луис (Габи, 65), Савич, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Коке (Сауль, 46), Партей, Гамейро, Фернандо Торрес, Витоло (Сане, 26).«Эспаньол»: Пау Лопес, Вила, Хави Лопес, Давид Лопес, Налду, Санчес, Виктор Санчес, Дардер (Рока, 73), Мелендо (Серхио Гарсия, 78), Леу Баптистан, Морено (Хурадо, 83).Предупреждения: Вила, 61. Пау Лопес, 61. Мелендо, 74. Хименес, 90+1.