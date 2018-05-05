ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Фоменко: Матч в Хабаровске получился очень тяжелым

    Футбол России РФПЛ Краснодар СКА-Хабаровск Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Олег Фоменко
    На фото:Олег Фоменко
    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал минимальную победу над «СКА-Хабаровск».

    «Совершенно не согласен с тем, что игра сегодня была легкая. Матч получился очень тяжелым. Ребята старались, и в конце был нереализованный пенальти — спасибо Стасу. Нам было очень тяжело, еще и перелет сказался.

    В перерыве дали игрокам установку, что надо забивать еще, поскольку 1:0 — это счет пограничный. Нужно было увеличивать преимущество, чтобы доводить игру до логического конца. А так все на нервах до последней минуты, получилась скользкая игра», — сказал Фоменко в эфире телеканала «Наш футбол», передает «Чемпионат».

    «Что касается Мамаева, сейчас он пройдет обследование. Тяжело что-то сказать. Ждем врачей», — также отметил тренер «Краснодара».

    Передня: Какой-то замкнутый круг — то в штангу попадем, то пенальти не реализуем

    Напомним, «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.

    Хабаровск прощается с Премьер-лигой«СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул
  • СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина
    •
  • 05/05
    • Ерохин: «Зенит» сам виноват, что опустился на четвертое место
  • 05/05
    • «Краснодар» минимально обыграл «СКА-Хабаровск»
  • 05/05
    • «Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон
  • 05/05
    • «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» назвали стартовые составы
  • 05/05
    • Передня: Какой-то замкнутый круг — то в штангу попадем, то пенальти не реализуем
  • 04/05
    • Президент «Анжи» наказан за поведение после матча с «Уралом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Зинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Подробный разбор
  • Сценарий «Атлетико» и воскрешение «Марселя»
  • Реакция прессы на итог полуфиналов Лиги Европы
    •
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Болонья» покинет Турин с абсолютным нулем
  • «Ювентус» — «Болонья». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая
  • 1,57
    •
  • Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
  • 3,10
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 14:19
    • «Интер» хочет продлить контракт со Спаллетти
  • 13:42
    • «Динамо» ведет переговоры об аренде «Арены Химки» на следующий сезон
  • 13:25
    • Передня: Какой-то замкнутый круг — то в штангу попадем, то пенальти не реализуем
  • 13:10
    • Касорла покинет «Арсенал»
  • 13:00
    • «Краснодар» минимально обыграл «СКА-Хабаровск»
  • 10:39
    • Президент «Атлетико» уверен, что Гризманн останется в клубе
  • 10:24
    • «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» назвали стартовые составы
  • 10:09
    • «Ювентус» провел переговоры с Анчелотти
  • 09:54
    • Ерохин: «Зенит» сам виноват, что опустился на четвертое место
  • Выиграет ли «Барселона» последнее «класико» Иньесты?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
    • 1,85Завтра в 21:45
  • «Рома» начнет понижение «Кальяри»
  • «Кальяри» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 6 мая
    • 2,05Завтра в 21:45
  • 09:41
    • Гетигежев перешел в «Торпедо-БелАЗ»
  • 09:27
    • Сборные Катара и Японии примут участие в Кубке Америки-2019
  • 09:14
    • Хорн продлил контракт c «Кельном»
  • 08:55
    • «Краснодар» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче молодежного первенства
  • Лишит ли ЦСКА туляков надежд на еврокубки?
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая
    • 2,0Завтра в 19:00
  • Сложится ли паззл интересной игры?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 6 мая
    • 2,50Завтра в 18:30
  • У команд сработают привычки
  • «Арсенал» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 6 мая
    • 3,30Завтра в 18:30
  • Отомстит ли «Атлетико» за поражение в первом круге?
  • «Атлетико» — «Эспаньол». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 6 мая
    • 1,70Завтра в 17:15
  • «Вне игры» и желтый свет: «ставочный» от нас совет
  • «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 6 мая
    • 1,90Завтра в 15:30
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус