Фоменко: Матч в Хабаровске получился очень тяжелым

Исполняющий обязанности главного тренерапрокомментировал минимальную победу над

«Совершенно не согласен с тем, что игра сегодня была легкая. Матч получился очень тяжелым. Ребята старались, и в конце был нереализованный пенальти — спасибо Стасу. Нам было очень тяжело, еще и перелет сказался.

В перерыве дали игрокам установку, что надо забивать еще, поскольку 1:0 — это счет пограничный. Нужно было увеличивать преимущество, чтобы доводить игру до логического конца. А так все на нервах до последней минуты, получилась скользкая игра», — сказал Фоменко в эфире телеканала «Наш футбол», передает «Чемпионат».

«Что касается Мамаева, сейчас он пройдет обследование. Тяжело что-то сказать. Ждем врачей», — также отметил тренер «Краснодара».

Передня: Какой-то замкнутый круг — то в штангу попадем, то пенальти не реализуем

Напомним, «Краснодар» выиграл со счетом 1:0.