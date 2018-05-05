«Сельта» не удержала победный счет в матче с «Депортиво»

Счет уже на 13-й минуте удалось открыть хозяевам, когда отличился Максимилиано Гомес.
Команда из Ла-Коруньи отыгралась на последних минутах игры усилиями Лукаса Переса, которому ассистировал Флорин Андоне.
В турнирной таблице «Сельта» занимает 12-е место (46 очков), а «Депортиво» — 18-е (29 очков).
Чемпионат Испании. 36-й тур
«Сельта» — «Депортиво» — 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 13 Макси Гомес, 1:1 – 90+1 Перес.«Сельта»: Альварес, Гомес, Мальо, Кабраль, Кастро, Хосабед, Васс (Ронкалья, 90), Лоботка, Браис Мендес (Эрнандес, 77), Систо, Макси Гомес (Бойе, 63).«Депортиво»: Мартинес, Шер, Хуанфран, Альбентоса, Луизинью, Гильерме, Крон-Дели (Андоне, 75), Чолак (Вальверде, 46), Борхес, Адриан (Борха Валье, 61), Перес.Предупреждения: Луизинью (6), Макси Гомес (54), Мальо (56), Шер (56), Бойе (66), Систо (71).