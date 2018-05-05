«Сельта» не удержала победный счет в матче с «Депортиво»

В турнирной таблице «Сельта» занимает 12-е место (46 очков), а «Депортиво» — 18-е (29 очков).

Команда из Ла-Коруньи отыгралась на последних минутах игры усилиями Лукаса Переса , которому ассистировал Флорин Андоне.

Счет уже на 13-й минуте удалось открыть хозяевам, когда отличился Максимилиано Гомес .

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