РФПЛ. «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» в Перми

«Арсенал» – «Анжи» 2:1
Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.
Хозяева открыли счет в матче на 16-й минуте. Кантемир Берхамов с правого края вошёл в штрафную, качнул защитника и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.
На 22-й минуте Прудников из центрального круга сделал мягкий заброс к штрафной, Арсен Хубулов выиграл забег на скорость у защитника и без помех расстрелял ворота «Арсенала».
На 62-й минуте туляки быстро разыграли угловой. Альварес навесил в штрафную, Ткачев скинул мяч дальше на Стопиллу Сунзу, который пробил головой в угол ворот!
«Арсенал» с 39 очками временно вышел на шестое место в турнирной таблице. «Анжи» остался 14-м с 24 очками.
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