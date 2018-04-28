РФПЛ. «Зенит» примет ЦСКА, «Локо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» в Перми

«Арсенал» – «Анжи» 2:1

Тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над махачкалинским «Анжи» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России.

Хозяева открыли счет в матче на 16-й минуте. Кантемир Берхамов с правого края вошёл в штрафную, качнул защитника и нанёс обводящий удар в дальнюю девятку — без шансов для вратаря.

На 22-й минуте Прудников из центрального круга сделал мягкий заброс к штрафной, Арсен Хубулов выиграл забег на скорость у защитника и без помех расстрелял ворота «Арсенала».

На 62-й минуте туляки быстро разыграли угловой. Альварес навесил в штрафную, Ткачев скинул мяч дальше на Стопиллу Сунзу, который пробил головой в угол ворот!

«Арсенал» с 39 очками временно вышел на шестое место в турнирной таблице. «Анжи» остался 14-м с 24 очками.

Чемпионат России. 28-й тур «Арсенал» (Тула) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1 (1:1) Голы: Берхамов, 16 (1:0). Хубулов, 22 (1:1). Сунзу, 62 — угловой (2:1). «Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев (Расич, 90+2), Чаушич, Джорджевич (Шевченко, 61), Берхамов, Кангва, Дзюба (Аджоев, 90+3).«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Мусалов, Самарджич, Армаш, Данченко, Тетрашвили, Антон, Поку (Лескано, 68), Хубулов (Маркелов, 86), Прудников (Будковский, 81).Предупреждения: Самарджич, 59. Данченко, 73. Тетрашвили, 86. Кангва, 87. Аджоев, 90+4.

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