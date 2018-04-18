Каррера: Я готов к увольнению

Главный тренер «Спартака»после полуфинала Кубка России против(1:1. Пенальти — 4:5) признался, что готов к тому, что руководством будут принято решение об его увольнении.

«Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи – хорошей или плохой.

Как в таком случаи поступали римские императоры? Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти – лотерея. И дело не в Глушакове», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что капитан «Спартака» Денис Глушаков не реализовал решающий удар в серии одиннадцатиметровых.