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    Каррера: Я готов к увольнению

    Спартак Тосно Кубок России Футбол России
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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1. Пенальти — 4:5) признался, что готов к тому, что руководством будут принято решение об его увольнении.

    «Да, конечно же, я готов и к такому. Я делаю свою работу при любой участи – хорошей или плохой.

    Как в таком случаи поступали римские императоры? Они сразу вставали с колен и оставляли поражения в прошлом. Увы, в футболе такое случается. Нужно смотреть вперед.

    У нас не было баланса во втором тайме. Появлялись возможности, чтобы забить еще. Когда в футболе не реализовываешь свои шансы, соперник может забить при наших ошибках. Мы старались выиграть этот матч, но не получилось.

    В пенальти не ошибается только тот, кто его не пробивает. Это может случиться с каждым. Пенальти – лотерея. И дело не в Глушакове», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что капитан «Спартака» Денис Глушаков не реализовал решающий удар в серии одиннадцатиметровых.

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