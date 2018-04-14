«Севилья» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью

Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. «Вильярреал» забил дважды до 68-й минуты, после чего «Севилья» сравняла счет усилиями Нолито и Нзонзи. По ходу поединка удаления получили Бен Йеддер и Хауме Коста.
Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 65-й минуте.
После этого матча «Вильярреал» идет шестым в Примере, набрав 48 очков, а «Севилья» отстает на одно очко и находится на седьмой позиции.
Чемпионат Испании. 32-й тур
«Севилья» — «Вильярреал» — 2:2 (0:1)
Голы: Нолито, 78, Нзонзи, 82 — Раба, 3, Бакка, 68«Севилья»: Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Сарабия, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 67), Сандро Рамирес (Меса, 85), Муриэль (Бен-Йеддер, 54).«Вильярреал»: Асенхо, Марио Гаспар, Коста, Рукавина, Руис, Тригерос, Родри Эрнандес, Черышев (Сориано, 65), Кастильехо, Раба (Хави Фуэго, 78), Бакка (Унал, 85).Предупреждения: Черышев (22), Банега (37), Сарабия (51), Коста (55), Бен-Йеддер (62), Эскудеро (87). Удаления: Бен-Йеддер (62), Коста (76).