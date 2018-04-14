«Севилья» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью

В матче 32-го тура чемпионата Испаниипринимала

Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. «Вильярреал» забил дважды до 68-й минуты, после чего «Севилья» сравняла счет усилиями Нолито и Нзонзи. По ходу поединка удаления получили Бен Йеддер и Хауме Коста.

Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 65-й минуте.

После этого матча «Вильярреал» идет шестым в Примере, набрав 48 очков, а «Севилья» отстает на одно очко и находится на седьмой позиции.

