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    «Севилья» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью

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    «Севилья» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью
    В матче 32-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Вильярреал».

    Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. «Вильярреал» забил дважды до 68-й минуты, после чего «Севилья» сравняла счет усилиями Нолито и Нзонзи. По ходу поединка удаления получили Бен Йеддер и Хауме Коста.

    Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 65-й минуте.

    После этого матча «Вильярреал» идет шестым в Примере, набрав 48 очков, а «Севилья» отстает на одно очко и находится на седьмой позиции.

    Чемпионат Испании. 32-й тур
    «Севилья» — «Вильярреал» — 2:2 (0:1)
    Голы: Нолито, 78, Нзонзи, 82 — Раба, 3, Бакка, 68«Севилья»: Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Сарабия, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 67), Сандро Рамирес (Меса, 85), Муриэль (Бен-Йеддер, 54).«Вильярреал»: Асенхо, Марио Гаспар, Коста, Рукавина, Руис, Тригерос, Родри Эрнандес, Черышев (Сориано, 65), Кастильехо, Раба (Хави Фуэго, 78), Бакка (Унал, 85).Предупреждения: Черышев (22), Банега (37), Сарабия (51), Коста (55), Бен-Йеддер (62), Эскудеро (87). Удаления: Бен-Йеддер (62), Коста (76).
    «Севилья» возьмет характером«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанского первенства по футболу 14 апреля
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