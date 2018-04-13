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    Митришев принес «Ахмату» победу над «Тосно»

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    Митришев принес «Ахмату» победу над «Тосно»
    В рамках 26-го тура чемпионата России «Ахмат» принимал «Тосно». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

    Победу «Ахмату» принес гол Магомеда Митришева на 53-й минуте матча.

    Стоит отметить, что гол был забит из положения вне игры. Заур Садаев, который отдал голевую передачу на Митришева, в момент получения мяча находился в офсайде.

    Грозненцами в этом поединке руководил Игорь Ледяхов, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Михаила Галактионова.

    После этого тура у «Ахмата» в активе 30 очков, у «Тосно» осталось 24 очка.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур
    «Ахмат» (Грозный) – «Тосно» – 1:0 (0:0)
    Гол: Митришев, 53.«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Родолфу, Иванов, Митришев (Лео Жаба, 75), Бериша (Швец, 58), Садаев (Мбенг, 64).«Тосно»: Юрченко, Маргасов (Макаров, 46), Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий (Мелкадзе, 63), Жигулев, Полетанович, Мирзов (Рикардинью, 82), Погребняк.Предупреждения: Маргасов, 29. Родолфу, 40. Роши, 47. Буйволов, 77. Анхель, 85.
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