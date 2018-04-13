Митришев принес «Ахмату» победу над «Тосно»

В рамках 26-го тура чемпионата Россиипринимал. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Победу «Ахмату» принес гол Магомеда Митришева на 53-й минуте матча.

Стоит отметить, что гол был забит из положения вне игры. Заур Садаев, который отдал голевую передачу на Митришева, в момент получения мяча находился в офсайде.

Грозненцами в этом поединке руководил Игорь Ледяхов, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды после ухода Михаила Галактионова.

После этого тура у «Ахмата» в активе 30 очков, у «Тосно» осталось 24 очка.