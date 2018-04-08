Погребняк: Был в шаге от хет-трика, обидно – не то слово

Нападающий «Тосно»подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против(2:2).

Форвард забил два мяча в одной игре впервые с марта 2015 года, а в концовке мог оформить хет-трик, но упустил выгодный момент.

«Я думаю, что сегодня была довольно-таки равная игра. Игра за очки. Забивать два мяча и не побеждать – слишком большая роскошь для нас.

Результатом мы недовольны. Значит, забивать надо было больше. Был в одном шаге от хет-трика, обидно – не то слово. Лучше бы этого момента не было.

Никогда не скрывал что это не чужой город и стадион. Мы здесь побеждали всех. Что касается борьбы за выживание — мы настраиваемся на каждую следующую игру», — приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс».