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    Сорокин: Можем отметить в целом успешную организацию матча Россия – Бразилия

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    Алексей Сорокин
    На фото:Алексей Сорокин
    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что матч футбольных сборных России и Бразилии был организован в целом успешно.

    «Можем отметить в целом успешную организацию матча Россия – Бразилия. Вход и выход болельщиков со стадиона были проведены на близком к оптимальному уровне. Уже через 10 минут чаша арены была пуста, и болельщики без затруднений смогли дойти до ближайших станций метро.

    Оргкомитет традиционно протестировал набор функций: прибытие и отбытие команд, работу волонтеров и службы протокола. Кроме того, на стадионе частично функционировал бесплатный Wi-Fi для зрителей, который будет работать на всех аренах во время чемпионата мира», — сказал Сорокин «Р-Спорту».

    Бразильцы обыграли сборную России со счетом 3:0 в игре, прошедшей на московской арене, реконструированной к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.

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