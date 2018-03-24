Сорокин: Можем отметить в целом успешную организацию матча Россия – Бразилия

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»заявил, что матч футбольных сборных России и Бразилии был организован в целом успешно.

«Можем отметить в целом успешную организацию матча Россия – Бразилия. Вход и выход болельщиков со стадиона были проведены на близком к оптимальному уровне. Уже через 10 минут чаша арены была пуста, и болельщики без затруднений смогли дойти до ближайших станций метро.

Оргкомитет традиционно протестировал набор функций: прибытие и отбытие команд, работу волонтеров и службы протокола. Кроме того, на стадионе частично функционировал бесплатный Wi-Fi для зрителей, который будет работать на всех аренах во время чемпионата мира», — сказал Сорокин «Р-Спорту».

Бразильцы обыграли сборную России со счетом 3:0 в игре, прошедшей на московской арене, реконструированной к чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.