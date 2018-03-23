Женская сборная России опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Лидерство в рейтинге удерживает национальная команда США, на вторую строчку поднялась Англия, опередившая Германию.
Также в десятку сильнейших вошли Канада, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Швеция и КНДР.
Женская сборная России опустилась с 25-го на 26-е место. Российские футболистки в период с предыдущего обновления рейтинга 15 декабря провели шесть товарищеских матчей, в которых один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.
Рейтинг женских сборных ФИФА от 23 марта:
1 (1). США — 2115 очков,
2 (3). Англия — 2042,
3 (2). Германия — 2033,
4 (5). Канада — 2029,
5 (6). Франция — 2025,
6 (4). Австралия — 2018,
7 (7). Нидерланды — 1972,
8 (8). Бразилия — 1968,
9 (10). Швеция — 1963,
10 (11). КНДР — 1955,
26 (25). Россия — 1713.