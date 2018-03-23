Женская сборная России опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России опустилась с 25-го на 26-е место. Российские футболистки в период с предыдущего обновления рейтинга 15 декабря провели шесть товарищеских матчей, в которых один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Также в десятку сильнейших вошли Канада , Франция , Австралия , Нидерланды , Бразилия , Швеция и КНДР .

Лидерство в рейтинге удерживает национальная команда США , на вторую строчку поднялась Англия , опередившая Германию .

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

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