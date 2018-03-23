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    Женская сборная России опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА

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    Женская сборная России
    На фото:Женская сборная России
    Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    Лидерство в рейтинге удерживает национальная команда США, на вторую строчку поднялась Англия, опередившая Германию.

    Также в десятку сильнейших вошли Канада, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Швеция и КНДР.

    Женская сборная России опустилась с 25-го на 26-е место. Российские футболистки в период с предыдущего обновления рейтинга 15 декабря провели шесть товарищеских матчей, в которых один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    Рейтинг женских сборных ФИФА от 23 марта:

    1 (1). США — 2115 очков,
    2 (3). Англия — 2042,
    3 (2). Германия — 2033,
    4 (5). Канада — 2029,
    5 (6). Франция — 2025,
    6 (4). Австралия — 2018,
    7 (7). Нидерланды — 1972,
    8 (8). Бразилия — 1968,
    9 (10). Швеция — 1963,
    10 (11). КНДР — 1955,
    26 (25). Россия — 1713.

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