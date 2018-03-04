Семака расстроил необязательный пенальти в ворота «Уфы»

Главный тренер «Уфы»прокомментировал ничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Достаточно интересный матч, было достаточное количество подходов к воротам. Конечно, расстроил необязательный пенальти, который внес свои коррективы.

В целом, с одной стороны, хорошо, что отыгрались, с другой – играли неплохо, особенно в первом тайме. Провели достаточное количество неплохих атак, которые нужно было доводить до завершения.

"Уфа" и "Динамо" поделили очки

Где-то, наверное, не хватило более острого последнего паса, хотя моментов у нашей команды, повторюсь, было достаточно», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».