Семака расстроил необязательный пенальти в ворота «Уфы»

«Достаточно интересный матч, было достаточное количество подходов к воротам. Конечно, расстроил необязательный пенальти, который внес свои коррективы.
В целом, с одной стороны, хорошо, что отыгрались, с другой – играли неплохо, особенно в первом тайме. Провели достаточное количество неплохих атак, которые нужно было доводить до завершения.
"Уфа" и "Динамо" поделили очки
Где-то, наверное, не хватило более острого последнего паса, хотя моментов у нашей команды, повторюсь, было достаточно», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш футбол».