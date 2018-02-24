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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «МЮ» примет «Челси», «МанСити» в гостях у «Арсенала»

    Подробности матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «МЮ» — «Челси»
    «МЮ» — «Челси»
    С 24 февраля по 1 марта в английской Премьер-лиге пройдут матчи 28-го тура.

    «Лестер Сити» – «Сток Сити» 1:1

    В матче 28-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграл вничью со «Сток Сити» — 1:1.

    Счет на 43-й минуте открыл швейцарский полузащитник гостей Джердан Шакири. Но на 70-й минуте «лисы» сумели отыграться — автогол записали на голкипера «Стока» Джека Батлэнда.

    «Лестер» на 7-м месте — 37 очков, а «Сток Сити» на 19-м месте — 26 очков.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Лестер» — «Сток Сити» — 1:1 (0:1)
    Голы: Шачири, 43 (0:1). Батленд, 70 — в свои ворота (1:1).«Лестер»: Шмайхель, Симпсон (Ихеаначо, 62), Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Джеймс, Ндиди, Варди, Махрез, Грэй (Диабате, 62).«Стоук Сити»: Батленд, Мартинс Инди (Адам, 74), Стафилидис, Зума, Кэмерон, Бауэр, Аллен, Ндиай, Шупо-Мотинг (Джонсон, 84), Диуф (Кэмпбелл, 64), Шачири.Предупреждения: Аллен, 9. Олбрайтон, 18. Диуф, 24. Адам, 83.

    «Борнмут» – «Ньюкасл Юнайтед» 2:2

    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Борнмут» и «Ньюкасл» (2:2) не смогли выявить победителя.

    В составе победителей дубль в первом тайме оформил ямайский форвард Дуайт Гейл. Но «сороки» сумели отыграться в последней десятиминутке, благодаря голам защитника Адама Смита и хавбека Дэна Гослинга.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2 (0:2)
    Голы: Гэйл, 17 (0:1). Гэйл, 45+1 (0:2). Смит, 80 (1:2). Гослинг, 89 (2:2).«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс (Смит, 46), С.Кук, Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Станислас, Кинг, Фрэйзер (Муссе, 63), Уилсон (Дефо, 73).«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 64), Йедлин, Диаме, Ритчи (Манкильо, 84), Шелви, Гэйл (Хэйден, 78), Перес.Предупреждения: Аке, 52. Ритчи, 53. Йедлин, 82. Диаме, 85. Перес, 90+1.

    «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Суонси Сити» 4:1

    В матче 28-го тура АПЛ «Брайтон» на своем поле разгромил «Суонси» со счетом 4:1. Дубль в составе хохяев оформил нападающий Гленн Мюррей.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Суонси» — 4:1 (1:0)
    Голы: Маррей, 18 — с пенальти (1:0). Маррей, 69 (2:0). Кноккарт, 73 (3:0). Данк, 85 — в свои ворота (3:1). Локадиа, 90 (4:1).«Брайтон & Хоув»: Райан, Бонг, Даффи, Скелотто, Данк, Гросс (Каяль, 90+1), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Марч, 79), Маррей (Локадиа, 82), Искиэрдо.«Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн (Нарсингх, 46), Моусон, Ки Сон Ен, Кэрролл (Абрахам, 66), Клукас, Дайер (А.Айю, 36), Дж.Айю.Предупреждение: Маррей, 63.

    «Бёрнли» – «Саутгемптон» 1:1

    В матче 28-го тура АПЛ «Бернли» дома упустил победу над «Саутгемптоном» (1:1), пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Бернли» — «Саутгемптон» — 1:1 (0:0)
    Голы: Барнс, 67 (1:0). Габбьядини, 90 (1:1).«Бернли»: Поуп, Ми, Уорд, Лонг, Лоутон, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон, Гвюдмундссон, Барнс.«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу (Буфаль, 75), Уорд-Проуз (Симс, 68), Лемина, Тадич (Габбьядини, 81), Редмонд, Каррильо.Предупреждение: Барнс, 90+1.

    «Ливерпуль» – «Вест Хэм Юнайтед» 4:1

    В матче 28-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» — 4:1.

    Хозяева открыли счет на 32-й минуте. Мохаммед Салах с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Эмре Джан удачно головой пробил в угол ворот, мяч в итоге оказался в сетке.

    На 51-й минуте Окслейд-Чемберлен уже падая выполнил передачу в штрафную площадь «Вест Хэма» на Салаха, Мохамед принял мяч и спокойно отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 59-й минуте счет стал крупным. Мариу потерял мяч в центре поля, Джан выполнил передачу на ход Фирмино, Адриан в подкате за пределами штрафной площади не смог выбить мяч из-под ног Роберто, а бразилец далее спокойно отправил мяч в пустые ворота.

    «Молотобойцы» отквитали один мяч на 62-й минуте. Куйяте в центре поля выиграл борьбу за мяч у Джана, а затем выполнил передачу на ход Антонио, Майкл вошёл в штрафную площадь и отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 77-й минуте Фирмино выполнил передачу на Робертсона, который с левого фланга переправил мяч в центр штрафной площади, а затем Садио Мане пробил в угол ворот, мяч вновь попал в штангу, но на этот раз от стойки он полетел в сетку.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1 (1:0)
    Голы: Эмре Джан, 29 (1:0). Салах, 51 (2:0). Роберту Фирмину, 57 (3:0). Антонио, 59 (3:1). Мане, 77 (4:1).«Ливерпуль»: Кариус, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Милнер, Эмре Джан, Окслейд-Чемберлен, Салах (Соланке, 87), Роберту Фирмину (Лаллана, 82), Мане (Морено, 87).«Вест Хэм Юнайтед»: Адриан, Сабалета, Огбонна, Коллинс, Крессуэлл, Эвра, Жоау Мариу (Райс, 83), Куяте, Нобл, Ланцини (Антонио, 58), Арнаутович (Эрнандес, 83).Предупреждения: Коллинс, 43. Куяте, 47.

    «Вест Бромвич Альбион» – «Хаддерсфилд Таун» 1:2

    В матче 28-го тура «Хаддерсфилд» на выезде был сильнее «Вест Бромвича» — 2:1.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Вест Бромвич Альбион» — «Хаддерсфилд» — 1:2 (0:0)
    Голы: ван Ла Парра, 48 (0:1). Мунье, 56 (0:2). Доусон, 64 (1:2).«Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри (Ливермор, 69), Крыховяк, Родригес, Рондон, Филлипс (Берк, 81), Макклин (Брант, 58).«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай (Смит, 53), Уильямс, Хогг, Притчард (Депуатр, 77), ван Ла Парра (Инс, 90), Мунье, Кванер.Предупреждения: Хадергьонай, 31. Эванс, 83.

    «Уотфорд» – «Эвертон» 1:0

    В матче 28-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» — 1:0.

    Единственный мяч на 79-й минуте забил нападающий Трой Дини.

    После этого матча «Уотфорд» на 10-м месте — 33 очка, а «Эвертон» на 9-й строке таблицы — 34 очка.

    Чемпионат Англии. 28-й тур
    «Уотфорд» — «Эвертон» — 1:0 (0:0)
    Гол: Дини, 79 (1:0).«Уотфорд»: Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат, Холевас, Капуэ, Перейра (Кико Фемения, 56), Дукуре, Дини, Деулофеу (Каррильо, 63), Ришарлисон (Окака Чука, 56).«Эвертон»: Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кин, Кенни, Сигурдссон (Боласье, 82), Гуйе, Дэйвис, Руни (Калверт-Льюин, 82), Уолкотт, Ньясс (Дженк, 57).Предупреждения: Капуэ, 53. Гуйе, 64. Янмат, 89. Каррильо, 90+2.

    «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм Хотспур»

    25 февраля, 15:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

    25 февраля, 17:05 мск

    «Арсенал» – «Манчестер Сити»

    1 марта, 22:45 мск

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