ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» обыграло «Амкар», «Тосно» уступил «Дебрецену»

    Товарищеские матчи Динамо Амкар РФПЛ Футбол России Тосно Ахмат Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Динамо»
    На фото:«Динамо»
    Московское «Динамо» обыграло пермский «Амкар» (2:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах.

    В составе победителей по голу забили Евгений Луценко и Владимир Рыков, у гостей отличился Александр Рязанцев.

    Товарищеский матч
    «Динамо» (Москва) – «Амкар» – 2:1 (2:0)
    Голы: Луценко, 38 – с пенальти (1:0). Рыков, 41 (2:0). Рязанцев, 82 (2:1).«Динамо»: Шунин, Рыков (Козлов, 63), Рауш (Хольмен, 63), Цаллагов (Темников, 68), Морозов (Соснин, 68), Шуньич, Соу (Тетте, 46), Черных (Кузьмин, 78), Ташаев (Грулев, 63), Луценко (Москвичев, 75), Марков (Обольский, 75).«Амкар»: Нигматуллин (Хомич, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Занев, Милькович (Конде, 46), Идову, Сиваков (Рязанцев, 46), Комолов (Костюков, 46), Гащенков (Баланович, 46), Огуде (Прокофьев, 46), Эззатоллахи, Форбс (Бодул, 46).Предупреждение: Баланович, 90.
    В другом товарищеском матче «Тосно» проиграл венгерскому «Дебрецену» со счетом 0:3.

    Отметим, что на просмотре российского клуба находится нападающий Павел Погребняк, который провел первый тайм в этой встрече.

    Ранее московское «Динамо» расторгло контракт с 34-летним футболистом.

    Товарищеский матч
    «Дебрецен» – «Тосно» – 3:0 (0:0)
    Голы: Варга, 58 (1:0). Кеньвеш, 64 (2:0). Йованович, 75 (3:0).«Тосно»: Опарин (Лукичев, 46), Маргасов, Миюшкович, Чернов, Дугалич, Палиенко (Быстров, 67), Мирзов (Галиулин, 67), Нуну Роша (Скворцов, 67), Полетанович (Трошечкин, 67), Труич (Андерсон Карвалью, 67), Погребняк (Карницкий, 46).
    Грозненский «Ахмат» на сборах в Турции сыграл вничью в товарищеском матче с литовским «Жальгирисом» — 0:0.

    В прошлой встрече грозненцы обыграли «Зету» из Черногории со счетом 2:1.

    Товарищеский матч
    «Ахмат» — «Жальгирис В» — 0:0
    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл, Лео Жаба.
    Екатеринбургский «Урал» в контрольном матче на кипрском сборе обыграл клуб первенства ФНЛ «Луч-Энергия» — 2:1.

    Счёт открыл один из игроков, находящихся на просмотре. Во втором тайме «Урал» забил второй мяч, и снова отличился футболист, который находится на просмотре.

    Команда из Владивостока сократила отставание в счёте, реализовав пенальти.

    Товарищеский матч
    «Урал» (Екатеринбург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (1:0).
    Голы «Урала»: 1:0 – игрок на просмотре (16), 2:0 – игрок на просмотре (60, с пенальти). «Урал»: Баклов (Полетаев, 65), Меркулов, Ароян, Фидлер, Бевеев, Глушков (игрок на просмотре, 46), Галимов, Некрасов, Чантурия (игрок на просмотре, 46) и два игрока на просмотре.
    «Красно-белые» оставили победы на ЛЕ«Спартак» — «Спарта». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 7 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • 07/02
    • Ерохин принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»
  • 07/02
    • Погребняк проходит просмотр в «Тосно»
  • 07/02
    • «Краснодар» проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА
  • 07/02
    • «Спартак» вырвал победу у «Спарты»
  • 07/02
    • Мутко: ФИФА расследует дела Камболова и Князева
  • 06/02
    • «Спартак» уступил «Интеру» и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Одержит ли «Чикаго» первую в сезоне победу над «Далласом»?
  • «Чикаго» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля
  • 1,90
    •
  • «Тампа-Бэй» должна обыграть «Ванкувер»
  • «Тампа-Бэй» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля
  • 1,67
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 01:21
    • «Севилья» — первый финалист Кубка Испании
  • 00:59
    • «Лион» победил «Монпелье» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
  • 00:43
    • «Тоттенхэм» обыграл «Ньюпорт» в Кубке Англии
  • 00:42
    • «Шальке» вышел в полуфинал Кубка Германии
  • 00:17
    • Комбаров выполнил норму по «привозам» на сборах, заявил Глушаков
  • 23:58
    • Гути: В дальнейшем кто-то из игроков «Краснодара» может сыграть в «Реале»
  • 23:55
    • Мусаев: 32 тысячи на матче юношеских команд — это фантастика!
  • 23:40
    • «Шамбли», «Ланс» и «Кан» вышил в 1/4 финала Кубка Франции
  • 22:43
    • «Айнтрахт» разгромил «Майнц» в Кубке Германии
  • 22:28
    • «Спартак» вырвал победу у «Спарты»
  • 21:15
    • «Краснодар» проиграл «Реалу» в Юношеской лиге УЕФА
  • 20:42
    • Мутко: ФИФА расследует дела Камболова и Князева
  • 20:28
    • Ерохин принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»
  • 20:19
    • Лебеденко: Есть предложение только от клубов ФНЛ
  • 19:46
    • Божович: Дзюба показал, что на него всерьёз можно рассчитывать
  • 18:44
    • Эвра стал игроком «Вест Хэма»
  • 18:36
    • Погребняк проходит просмотр в «Тосно»
  • 18:08
    • ЦСКА разгромил «Торревьеху», у Чалова и Оланаре — по хет-трику
  • 13:57
    • Защитник «Барселоны» пропустит матчи с «Валенсией» и «Хетафе»
  • 13:41
    • Гончаренко: Мы увидели то, для чего приглашали Мусу
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус