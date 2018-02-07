«Динамо» обыграло «Амкар», «Тосно» уступил «Дебрецену»

В составе победителей по голу забили Евгений Луценко и Владимир Рыков, у гостей отличился Александр Рязанцев.
Товарищеский матч
«Динамо» (Москва) – «Амкар» – 2:1 (2:0)
Голы: Луценко, 38 – с пенальти (1:0). Рыков, 41 (2:0). Рязанцев, 82 (2:1).«Динамо»: Шунин, Рыков (Козлов, 63), Рауш (Хольмен, 63), Цаллагов (Темников, 68), Морозов (Соснин, 68), Шуньич, Соу (Тетте, 46), Черных (Кузьмин, 78), Ташаев (Грулев, 63), Луценко (Москвичев, 75), Марков (Обольский, 75).«Амкар»: Нигматуллин (Хомич, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Занев, Милькович (Конде, 46), Идову, Сиваков (Рязанцев, 46), Комолов (Костюков, 46), Гащенков (Баланович, 46), Огуде (Прокофьев, 46), Эззатоллахи, Форбс (Бодул, 46).Предупреждение: Баланович, 90.
Отметим, что на просмотре российского клуба находится нападающий Павел Погребняк, который провел первый тайм в этой встрече.
Ранее московское «Динамо» расторгло контракт с 34-летним футболистом.
Товарищеский матч
«Дебрецен» – «Тосно» – 3:0 (0:0)
Голы: Варга, 58 (1:0). Кеньвеш, 64 (2:0). Йованович, 75 (3:0).«Тосно»: Опарин (Лукичев, 46), Маргасов, Миюшкович, Чернов, Дугалич, Палиенко (Быстров, 67), Мирзов (Галиулин, 67), Нуну Роша (Скворцов, 67), Полетанович (Трошечкин, 67), Труич (Андерсон Карвалью, 67), Погребняк (Карницкий, 46).
В прошлой встрече грозненцы обыграли «Зету» из Черногории со счетом 2:1.
Товарищеский матч
«Ахмат» — «Жальгирис В» — 0:0
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл, Лео Жаба.
Счёт открыл один из игроков, находящихся на просмотре. Во втором тайме «Урал» забил второй мяч, и снова отличился футболист, который находится на просмотре.
Команда из Владивостока сократила отставание в счёте, реализовав пенальти.
Товарищеский матч
«Урал» (Екатеринбург) — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (1:0).
Голы «Урала»: 1:0 – игрок на просмотре (16), 2:0 – игрок на просмотре (60, с пенальти). «Урал»: Баклов (Полетаев, 65), Меркулов, Ароян, Фидлер, Бевеев, Глушков (игрок на просмотре, 46), Галимов, Некрасов, Чантурия (игрок на просмотре, 46) и два игрока на просмотре.