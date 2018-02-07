«Динамо» обыграло «Амкар», «Тосно» уступил «Дебрецену»

Московскоеобыграло пермский(2:1) в товарищеском матче на тренировочных сборах.

В составе победителей по голу забили Евгений Луценко и Владимир Рыков, у гостей отличился Александр Рязанцев.

Товарищеский матч «Динамо» (Москва) – «Амкар» – 2:1 (2:0) Голы: Луценко, 38 – с пенальти (1:0). Рыков, 41 (2:0). Рязанцев, 82 (2:1).«Динамо»: Шунин, Рыков (Козлов, 63), Рауш (Хольмен, 63), Цаллагов (Темников, 68), Морозов (Соснин, 68), Шуньич, Соу (Тетте, 46), Черных (Кузьмин, 78), Ташаев (Грулев, 63), Луценко (Москвичев, 75), Марков (Обольский, 75).«Амкар»: Нигматуллин (Хомич, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Занев, Милькович (Конде, 46), Идову, Сиваков (Рязанцев, 46), Комолов (Костюков, 46), Гащенков (Баланович, 46), Огуде (Прокофьев, 46), Эззатоллахи, Форбс (Бодул, 46).Предупреждение: Баланович, 90.

В другом товарищеском матчепроиграл венгерскомусо счетом 0:3.

Отметим, что на просмотре российского клуба находится нападающий Павел Погребняк, который провел первый тайм в этой встрече.

Ранее московское «Динамо» расторгло контракт с 34-летним футболистом.

Товарищеский матч «Дебрецен» – «Тосно» – 3:0 (0:0) Голы: Варга, 58 (1:0). Кеньвеш, 64 (2:0). Йованович, 75 (3:0).«Тосно»: Опарин (Лукичев, 46), Маргасов, Миюшкович, Чернов, Дугалич, Палиенко (Быстров, 67), Мирзов (Галиулин, 67), Нуну Роша (Скворцов, 67), Полетанович (Трошечкин, 67), Труич (Андерсон Карвалью, 67), Погребняк (Карницкий, 46).

Грозненский «Ахмат» на сборах в Турции сыграл вничью в товарищеском матче с литовским «Жальгирисом» — 0:0.

В прошлой встрече грозненцы обыграли «Зету» из Черногории со счетом 2:1.

Товарищеский матч «Ахмат» — «Жальгирис В» — 0:0 «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл, Лео Жаба.

Екатеринбургскийв контрольном матче на кипрском сборе обыграл клуб первенства ФНЛ— 2:1.

Счёт открыл один из игроков, находящихся на просмотре. Во втором тайме «Урал» забил второй мяч, и снова отличился футболист, который находится на просмотре.

Команда из Владивостока сократила отставание в счёте, реализовав пенальти.