«Челси» разошелся миром с «Лестером»

На 33-й минуте хозяева из-за травмы лишились защитника Гари Кэйхилла.
На 68-й минуте у гостей за фол на Мозесе получил вторую желтую карточку и покинул поле Бен Чилуэлл.
«Челси» набрал 47 очков и на данный момент занимает третье место в чемпионате Англии. У «Лестера» 31 очко и восьмое место.
Другие результаты
«Кристал Пэлас» – «Бёрнли» 1:0
«Хаддерсфилд Таун» – «Вест Хэм Юнайтед» 1:4
«Ньюкасл Юнайтед» – «Суонси Сити» 1:1
«Уотфорд» – «Саутгемптон» 2:2
«Вест Бромвич Альбион» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0