«Челси» разошелся миром с «Лестером»

«Челси» набрал 47 очков и на данный момент занимает третье место в чемпионате Англии. У «Лестера» 31 очко и восьмое место.

На 68-й минуте у гостей за фол на Мозесе получил вторую желтую карточку и покинул поле Бен Чилуэлл .

«Ньюкасл» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу 13 января

Кому играть? «Ньюкасл» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу 13 января

Лучшие электрокары автосалона во Франкфурте 2017 года

АВТО Лучшие электрокары автосалона во Франкфурте 2017 года

Читайте по теме

«Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»

АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» примет «МанСити» Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии

Популярное в сети

Это интересно

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

О тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета

Дорогие, но не всегда эффективные

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Как оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Пресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров

Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимит

Подробный разбор

Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании

«Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»

Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло

Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити» Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ

Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»