Три клуба АПЛ интересуются защитником «Шахтера»

Защитник «Шахтера»привлек внимание клубов АПЛ, информирует «Команда №1».

Представители «Брайтона» и «Кристал Пэлас» просматривали 25-летнего игрока сборной Украины в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1), после которого Ордецом заинтересовался и «Ньюкасл».

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником донецкого «Шахтера»

Наиболее настойчивым стал «Брайтон» — в ближайшие дни дебютант АПЛ должен направить в «Шахтер» соответствующий запрос.

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 3 миллиона евро.

На групповом этапе ЛЧ у Ордеца 72% успешных единоборств. При этом на «втором этаже» в шести матчах защитник выиграл 19 дуэлей из 19.