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    Три клуба АПЛ интересуются защитником «Шахтера»

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    Иван Ордец
    На фото:Иван Ордец
    Защитник «Шахтера» Иван Ордец привлек внимание клубов АПЛ, информирует «Команда №1».

    Представители «Брайтона» и «Кристал Пэлас» просматривали 25-летнего игрока сборной Украины в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1), после которого Ордецом заинтересовался и «Ньюкасл».

    «Манчестер Сити» интересуется полузащитником донецкого «Шахтера»

    Наиболее настойчивым стал «Брайтон» — в ближайшие дни дебютант АПЛ должен направить в «Шахтер» соответствующий запрос.

    Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 3 миллиона евро.

    На групповом этапе ЛЧ у Ордеца 72% успешных единоборств. При этом на «втором этаже» в шести матчах защитник выиграл 19 дуэлей из 19.

    «Орлы» первыми полезут в драку«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 28 декабря
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