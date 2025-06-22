Жаилтон Алмейда бросил вызов Тому Аспиналлу

Бразильский боец ММА хочет подраться сза титул в тяжелом весе после объявленияо завершении карьеры.

«Поздравляю, чемпион. Ты это заслужил. Теперь давай проведем единственный бой, в котором есть смысл. Аспиналл против Алмейды за титул чемпиона в тяжелом весе. Ган уже дрался за пояс и проиграл. Да и последняя его победа была больше похожа на ограбление»

Алмейда сейчас занимает шестую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. В последнем поединке он одолел техническим нокаутом в первом раунде Сергея Спивака.

Аспиналл, по словам Даны Уайта, в ближайшее время будет объявлен чемпионом в тяжелом весе в связи с решением Джонса уйти в отставку.