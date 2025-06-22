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    Жаилтон Алмейда бросил вызов Тому Аспиналлу

    Бои ММА UFC Сирил Ган Дана Уайт  Жаилтон Алмейда Том Аспиналл Сергей Спивак
    Бразильский боец ММА Жаилтон Алмейда хочет подраться с Томом Аспиналлом за титул в тяжелом весе после объявления Джона Джонса о завершении карьеры.

    Жаилтон Алмейда
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    Жаилтон Алмейда

    «Поздравляю, чемпион. Ты это заслужил. Теперь давай проведем единственный бой, в котором есть смысл. Аспиналл против Алмейды за титул чемпиона в тяжелом весе. Ган уже дрался за пояс и проиграл. Да и последняя его победа была больше похожа на ограбление»

    Алмейда сейчас занимает шестую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. В последнем поединке он одолел техническим нокаутом в первом раунде Сергея Спивака.

    Аспиналл, по словам Даны Уайта, в ближайшее время будет объявлен чемпионом в тяжелом весе в связи с решением Джонса уйти в отставку.

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