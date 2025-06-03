Деметриус Джонсон рассказал, как победить Илию Топурию

Легендарный боец ММА, рекордсмен UFC по количеству защит титула в наилегчайшем весе (11 подряд), поделился о том, как можно выиграть поединок у непобежденного

«Он очень хорош на среднем расстоянии. Илия постоянно заходит туда и наносит комбинации из пяти ударов. Но как только кто-нибудь возьмет его в клинч, мы увидим совершенного другого Топурию. В этой области мы еще не видели его в бою, и если Чарльз сможет достать его там, то сможет бить по корпусу.

Если бы я дрался с Илией, я бы дрался с ним в клинче. Он бьет слишком сильно и точно будет преследовать меня. Если я буду нападать, он будет защищаться, а потом отступит или попытается повалить меня.

Но что бы он сделал в клинче. Я хочу посмотреть, что Топурия предпримет при более пассивном ходе поединка, потому как я начал бы его обстреливать ударами по корпусу и локтями», — добавил Джонсон.