Топурия перед боем с Оливейрой сменил тренера, у которого занимался 13 лет

Бывший чемпион UFC в полулегкой весовой категориисообщил о смене тренера в преддверии титульного поединка на 317-м номерном турнире за вакантный пояс в легком дивизионе против

По словам «Эль-Матадора», у него возникли разногласия насчет тренировочного процесса с наставником Августином Климентом.

Также команду покинул и брат Илии Александр Топурия, недавно дебютировавший в UFC. Напомним, что «Эль-Матадор» тренировался под руководством Августина Климента 13 лет — всю свою профессиональную карьеру.

При нем Илия одержал 16 побед в ММА и не потерпел ни единого поражения. А также в феврале 2024-го взял титул в весе до 66 кг, выиграв у Александра Волкановски.