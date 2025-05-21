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    Топурия перед боем с Оливейрой сменил тренера, у которого занимался 13 лет

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Чарльз Оливейра Илия Топурия
    Бывший чемпион UFC в полулегкой весовой категории Илия Топурия сообщил о смене тренера в преддверии титульного поединка на 317-м номерном турнире за вакантный пояс в легком дивизионе против Чарльза Оливейры.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    По словам «Эль-Матадора», у него возникли разногласия насчет тренировочного процесса с наставником Августином Климентом.

    Также команду покинул и брат Илии Александр Топурия, недавно дебютировавший в UFC. Напомним, что «Эль-Матадор» тренировался под руководством Августина Климента 13 лет — всю свою профессиональную карьеру.

    При нем Илия одержал 16 побед в ММА и не потерпел ни единого поражения. А также в феврале 2024-го взял титул в весе до 66 кг, выиграв у Александра Волкановски.

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