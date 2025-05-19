Абдель-Азиз намекнул, что Гейджи следующим подерется за пояс в легком весе

, менеджер топового легковеса UFC, считает, что «Хайлайт» станет следующим претендентом на титул и подерется с победителем пары

«Я думаю, что Джастин Гейджи претендент номер один. Он должен был драться с Дэном Хукером, но Хукер не вышел на бой. Он выступил и подрался с Рафаэлем Физиевым (на UFC 313), и я думаю, что ему стоит подождать и подраться с победителем титульного боя в легком весе.

Я думаю, что он должен это сделать, но на самом деле эта игра оставляет людей позади, а я не хочу, чтобы эта игра оставила его позади.

Если будет возможность подраться за пояс, Джастин будет сражаться. Гейджи никого не боится. Он будет сражаться с кем угодно. Если Топурия победит Оливейру, бой Джастина против Илии станет настоящим блокбастером», — сказал Абдель-Азиз.