На кону боя Оливейры и Топурии не будет временного титула

Илия Топурия Фото: globallookpress.com
Изначально предполагалось, что они подерутся за временный пояс в весе до 70 кг, потому как действующий чемпион Ислам Махачев поднимается в другой дивизион за вторым поясом.
В UFC заявили, что победитель встречи между Топурией и Оливейрой получит статус претендента и сразится с россиянином после того, как тот подерется в полусреднем весе с Джеком Маддаленой.
Предварительно поединок Чарльза и Илии запланирован на UFC 318. Топурия подходит к этому противостоянию в статусе непобежденного.