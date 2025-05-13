На кону боя Оливейры и Топурии не будет временного титула

Менеджер бывшего чемпиона UFC в полулегком весе, решившего в 2025 году подняться на дивизион выше, сообщил, что бой противв рамках легкой категории будет нетитульным.

Изначально предполагалось, что они подерутся за временный пояс в весе до 70 кг, потому как действующий чемпион Ислам Махачев поднимается в другой дивизион за вторым поясом.

В UFC заявили, что победитель встречи между Топурией и Оливейрой получит статус претендента и сразится с россиянином после того, как тот подерется в полусреднем весе с Джеком Маддаленой.

Предварительно поединок Чарльза и Илии запланирован на UFC 318. Топурия подходит к этому противостоянию в статусе непобежденного.