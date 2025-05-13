Уиттакер раскритиковал план Мухаммада на бой с Маддаленой

Бывший чемпион среднего веса UFCзаявил, чтополностью провалился в бою сиз-за неправильного геймплана на поединок.

«Я ожидал, что он проведет больше тейкдаунов. Единственные два тейкдауна Белала были проведены в центре октагона, когда он вытягивал Джека на себя. Но почему мы не увидели больше подобных приемов?

Мухаммад пытался боксировать, нанося удары Джеку в течение первых трех раундов. И это было нелепо, ведь Джек великолепен в ближнем бою.

Одно из моих предположений, как Маддалена мог одержать победу заключалось в том, чтобы ввязаться в драку и заставить Белала расплачиваться за каждый шаг, который он делал вперед, и за каждый шаг, который он делал назад, что Джек и сделал.

Что привело Белала к титулу и сделало его чемпионом, так это то, что он мог бить, проводить тейкдауны, бить и прессинговать. Он не Гилберт Бернс. Он не из тех, кто, когда ты лежишь на спине, начинает ловить тебя на прием.

Мухаммад просто бьет, бьет, переводит, а потом опять бьет и идет вперед. Но на UFC 315 мы ничего подобного не увидели», — отметил в конце Уиттакер.