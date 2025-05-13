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    Уиттакер раскритиковал план Мухаммада на бой с Маддаленой

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Гилберт Бернс Джек Маддалена
    Бывший чемпион среднего веса UFC Роберт Уиттакер заявил, что Белал Мухаммад полностью провалился в бою с Джеком Маддаленой из-за неправильного геймплана на поединок.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «Я ожидал, что он проведет больше тейкдаунов. Единственные два тейкдауна Белала были проведены в центре октагона, когда он вытягивал Джека на себя. Но почему мы не увидели больше подобных приемов?

    Мухаммад пытался боксировать, нанося удары Джеку в течение первых трех раундов. И это было нелепо, ведь Джек великолепен в ближнем бою.

    Одно из моих предположений, как Маддалена мог одержать победу заключалось в том, чтобы ввязаться в драку и заставить Белала расплачиваться за каждый шаг, который он делал вперед, и за каждый шаг, который он делал назад, что Джек и сделал.

    Что привело Белала к титулу и сделало его чемпионом, так это то, что он мог бить, проводить тейкдауны, бить и прессинговать. Он не Гилберт Бернс. Он не из тех, кто, когда ты лежишь на спине, начинает ловить тебя на прием.

    Мухаммад просто бьет, бьет, переводит, а потом опять бьет и идет вперед. Но на UFC 315 мы ничего подобного не увидели», — отметил в конце Уиттакер.

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