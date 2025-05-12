Иэн Гэрри уверен, что победит Маддалену и станет новым чемпионом UFC

Топовый боец полусреднего веса UFC высоко оценил свои шансы в поединке против нового чемпиона дивизиона

«У вас появился новый чемпион в лице Джека Делла Маддалены. Он отлично выступил, хоть и дрался небрежно. Ходят слухи, что Ислам Махачев переходит в полусредний вес. Если это так, то всем нам, полусредневесам, придется сделать шаг назад и проявить уважение, которого он заслуживает. Но если переговоры пойдут не очень хорошо, то у вас есть высокий светловолосый ирландец, который готов возглавить очередной турнир UFC и получить этот пояс. Я остановлю Джека Маддалену и стану новым чемпионом»

Гэрри сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего веса. В последнем поединке он победил единогласным решением Карлоса Пратеса.