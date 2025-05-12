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    Иэн Гэрри уверен, что победит Маддалену и станет новым чемпионом UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Джек Маддалена Иэн Гарри
    Топовый боец полусреднего веса UFC Иэн Гэрри высоко оценил свои шансы в поединке против нового чемпиона дивизиона Джека Маддалены.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «У вас появился новый чемпион в лице Джека Делла Маддалены. Он отлично выступил, хоть и дрался небрежно. Ходят слухи, что Ислам Махачев переходит в полусредний вес. Если это так, то всем нам, полусредневесам, придется сделать шаг назад и проявить уважение, которого он заслуживает. Но если переговоры пойдут не очень хорошо, то у вас есть высокий светловолосый ирландец, который готов возглавить очередной турнир UFC и получить этот пояс. Я остановлю Джека Маддалену и стану новым чемпионом»

    Гэрри сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего веса. В последнем поединке он победил единогласным решением Карлоса Пратеса.

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