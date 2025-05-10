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    Бой Уиттакера и Де Риддера возглавит июльский турнир UFC в Абу-Даби

    Бои ММА UFC ONE FC Бо Никал Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер в своем следующем поединке подерется против Рейнье Де Риддера. Их встреча возглавит турнир в Абу-Даби, который состоится 26 июля.

    Рейнье Де Риддер (слева)
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    Рейнье Де Риддер (слева)

    Уиттакер на текущий момент располагается на пятой строчке в рейтинге. В своем предыдущем поединке австралиец потерпел поражение сабмишном в первом раунде от Хамзата Чимаева.

    До этого одержал 2 победы подряд. Де Риддер бывший чемпион ONE в двух дивизионах. В UFC голландский боец дебютировал в прошлом году и уже одержал 3 досрочных победы.

    В недавнем поединке Рейнье нокаутировал во втором раунде Бо Никала. Сейчас Де Риддер располагается на 13-й строчке в рейтинге средневесов.

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