Бой Уиттакера и Де Риддера возглавит июльский турнир UFC в Абу-Даби

Рейнье Де Риддер (слева) Фото: globallookpress.com
Уиттакер на текущий момент располагается на пятой строчке в рейтинге. В своем предыдущем поединке австралиец потерпел поражение сабмишном в первом раунде от Хамзата Чимаева.
До этого одержал 2 победы подряд. Де Риддер бывший чемпион ONE в двух дивизионах. В UFC голландский боец дебютировал в прошлом году и уже одержал 3 досрочных победы.
В недавнем поединке Рейнье нокаутировал во втором раунде Бо Никала. Сейчас Де Риддер располагается на 13-й строчке в рейтинге средневесов.