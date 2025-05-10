Бой Уиттакера и Де Риддера возглавит июльский турнир UFC в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в среднем весев своем следующем поединке подерется против. Их встреча возглавит турнир в Абу-Даби, который состоится 26 июля.

Уиттакер на текущий момент располагается на пятой строчке в рейтинге. В своем предыдущем поединке австралиец потерпел поражение сабмишном в первом раунде от Хамзата Чимаева.

До этого одержал 2 победы подряд. Де Риддер бывший чемпион ONE в двух дивизионах. В UFC голландский боец дебютировал в прошлом году и уже одержал 3 досрочных победы.

В недавнем поединке Рейнье нокаутировал во втором раунде Бо Никала. Сейчас Де Риддер располагается на 13-й строчке в рейтинге средневесов.