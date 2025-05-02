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    С Фундоры сняли полномочия чемпиона WBO в первом среднем весе

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тим Цзю
    WBO приняла решение лишить Себастьяна Фундору звания чемпиона мира по боксу в первом среднем весе. Причиной тому стал отказ американца драться с обязательным претендентом Ксандером Зайесом.

    Себастьян Фундора
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    Себастьян Фундора

    С сегодняшнего дня пояс WBO в дивизионе до 70 кг стал вакантным. При этом у Себастьяна остался титул по версии WBC.

    Фундора намерен провести свой следующий поединок против Тима Цзю, с которым дрался в марте прошлого года. Тогда американский боксер выиграл раздельным решением судей.

    Для Тима то поражение стало первым в профессиональной карьере. Впоследствии он провел еще 2 поединка, где один раз проиграл и победил нокаутом. Фундора свой последний бой выиграл досрочно у Чордэйла Букера.

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