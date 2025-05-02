С Фундоры сняли полномочия чемпиона WBO в первом среднем весе

WBO приняла решение лишитьзвания чемпиона мира по боксу в первом среднем весе. Причиной тому стал отказ американца драться с обязательным претендентом

С сегодняшнего дня пояс WBO в дивизионе до 70 кг стал вакантным. При этом у Себастьяна остался титул по версии WBC.

Фундора намерен провести свой следующий поединок против Тима Цзю, с которым дрался в марте прошлого года. Тогда американский боксер выиграл раздельным решением судей.

Для Тима то поражение стало первым в профессиональной карьере. Впоследствии он провел еще 2 поединка, где один раз проиграл и победил нокаутом. Фундора свой последний бой выиграл досрочно у Чордэйла Букера.