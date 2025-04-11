Пимблетт нокаутирует Чендлера, Лопес станет чемпионом — прогнозы звезд ММА на UFC 314

На UFC 314 в Майами пройдут 2 громких боя в рамках главного и со-главного события вечера. Волкановски подерется за вакантный титул с Лопесом в полулегком весе, а в легком дивизионе Чендлер сразится с Пимблеттом. Все четверо участников уже дали свои прогнозы на грядущие поединки

Пимблетт уверен в победе нокаутом за 2 раунда

Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт обменялись смелыми прогнозами во время совместного предматчевого интервью. Оба уверены, что в Майами они одержат убедительную победу. Пимблетт уже публично предсказал, что одолеет Чендлера за 2 раунда на UFC 314:

«За последние пять лет Майкл дрался со всеми лучшими легковесами в своем дивизионе, но я думаю, что у меня получится победить его легче, чем у них. Они все подстраиваются под стиль Майкла, они стоят и не дерутся с ним.

Я думаю, что в любом случае, как бы ни сложился этот бой, я выиграю. Я могу проиграть только если получу сильный удар в подбородок. А как вы все знаете, "Скаузеры" не проигрывают нокаутом. Этого не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Я думаю, что закончу бой с Майклом за два раунда. Как я уже сказал, я могу закончить этот бой в любой момент. Он любит наносить удары, так что я вижу, как ловлю его на контратаке и укладываю на пол. Или я вижу, как беру его в партере на болевой. Честно говоря, я не вижу, как могу проиграть»

Чендлер был менее конкретен в своих прогнозах, но говорил с полной уверенностью в своей победе:

«По-видимому, "Скаузеры никогда не получали ударов от таких, как я. Хочу сказать, что очень рад возможности проверить его подбородок. Я буду одной ногой давить на газ, а другой на горло Пэдди.

Я буду выбрасывать жесткие удары, и мы посмотрим, утонет он или поплывет. Посмотрите на размер моих рук и на него. У Пимблетта они, как лапки птички", — отметил в завершении Чендлер.

Победа над Майклом приведет к бою с Махачевым?

Ислам Махачев globallookpress.com

Пимблетт считает, что победа над Чендлером и счет 7-0 в UFC позволят ему приблизиться к титульному бою. Действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев считается лучшим бойцом Р4Р на сегодняшний день, и 30-летний англичанин хочет встретиться с ним в следующем году:

"План состоит в том, чтобы победить Майкла Чендлера, а затем снова сразиться в Абу-Даби в октябре. Надеюсь, я смогу сразиться с кем-то из первой четверки, первой пятерки, а затем в 2026 году смогу побороться за титул"

Напротив, Чендлер планирует вызвать Конора Макгрегора, если победит Пимблетта на UFC 314. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях недавно намекнул на то, что уходит из спорта, чтобы заняться политикой.

Тем не менее, Чендлер твердо намерен сразиться с главной звездой ММА, если ирландец вернется в октагон UFC.

Волкановски и Лопес уже вызывают Евлоева

Диего Лопес globallookpress.com

Илия Топурия недавно снял с себя полномочия чемпиона в полулегком весе, чтобы подняться выше и побороться за второй титул.

В то же время было объявлено, что Александр Волкановски и Диего Лопес встретятся в битве за вакантный пояс в категории до 66 кг 13 апреля. UFC 314 уже почти на носу, и главные герои назвали имя бойца, с которым они планируют встретиться после завоевания титула в Майами.

Лопес дебютировал в лиге в 2023 году, получив возможность сразиться с Мовсаром Евлоевым. Бразилец дал представителю топ-10 конкурентный бой, но уступил по очкам. А затем Лопес выиграл 5 раз подряд и вышел на титульник раньше Мовсара. Тем не менее, еще не выиграв у Волкановски, Диего уже думает о мести:

"Конечно, этот бой важен для меня, потому что Евлоев победил меня в прошлом. Но теперь все по-другому. Я на вершине, и этот парень тоже. Может быть, мы будем бороться за титул. Я с нетерпением жду следующего шага, но сейчас я сосредоточен на Волкановски. Я завоюю пояс и попрошу UFC о поединке с Мовсаром"

Евлоев был первым, кто пришел на ум, когда Волкановски подумал о том, что будет дальше после UFC 314:

"Я говорю вам, что выйду в клетку и верну пояс, и потом я вызову Мовсара Евлоева. Так что он, наверное, может подождать, если захочет этого боя. Я возьму этот титул и буду драться с ним через три месяца. Назовите мне дату, когда мы сможем это сделать, и я буду драться с ним. Думаю, что Мовсар этого заслуживает", — считает Волкановски.

Сехудо не верит в успех Алекса

Генри Сехудо globallookpress.com

На фоне комментариев участников главных боев, свое мнение высказал Генри Сехудо. За неделю до боя на UFC 314 бывший чемпион лиги в двух весовых категориях не в восторге от шансов Волкановски на титул.

Он считает, что лучшие дни Алекса остались позади после поражений нокаутом от Ислама Махачева и Илии Топурии:

"Я не думаю, что это тот же самый Волкановски. Считаю, что Диего Лопес его победит. Я действительно, так думаю. Волкановски совершил несколько удивительных подвигов в весовой категории до 66 кг, но он также потерпел три поражения. Против лучших в мире, но это все равно три поражения, и два из трех были проиграны нокаутами"

Диего Лопес, действительно, очень силен. На его счету 10 нокаутов в ММА, но, пожалуй, еще больше впечатляет его игра в партере, где он провел 12 удачных болевых приемов.

"Я думаю, что он задавит Волкановски. Причем сделает это слишком рано. Волкановски отдаст ему дистанцию и не сможет убегать вечно. Диего хорош и в партере, так что, если Волкановски уложит его на лопатки, может пропустить прием снизу.

Он постоянно тренирует джиу-джитсу и удачно применяет его в ММА", — высказался Сехудо, приведя ряд аргументов в пользу Диего Лопеса.