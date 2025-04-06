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    Мерфи хочет провести бой с Ортегой после победы над Эмметом

    Бои ММА UFC Диего Лопес Брайан Ортега
    Непобежденный британский боец ММА Лерон Мерфи бросил вызов бывшему претенденту на титул UFC в полулегком весе Брайану Ортеге после того, как одолел по очкам Джоша Эммета на UFC Vegas 105.

    «Я победил, и теперь хочу претендовать на титул. На каком месте в рейтинге Брайан Ортега? Диего Лопес после боя с ним получил шанс побороться за титул. Так что хочу подраться с Брайаном Ортегой в следующем поединке»

    Лерон Мерфи (справа)
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    Лерон Мерфи (справа)

    Победа над Эмметом стала для Мерфи уже восьмой кряду в полулегком весе UFC, что является повторением рекорда Мовсара Евлоева. Сейчас Лерон занимает десятое место в рейтинге дивизиона до 66 кг.

    В своей профессиональной карьере Мерфи еще не потерпел ни единого поражения. У англичанина в смешанных единоборствах 16 выигранных поединков и одна ничья.

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