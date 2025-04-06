Мерфи хочет провести бой с Ортегой после победы над Эмметом

Непобежденный британский боец ММА бросил вызов бывшему претенденту на титул UFC в полулегком весепосле того, как одолел по очкам«Я победил, и теперь хочу претендовать на титул. На каком месте в рейтинге Брайан Ортега? Диего Лопес после боя с ним получил шанс побороться за титул. Так что хочу подраться с Брайаном Ортегой в следующем поединке»

Победа над Эмметом стала для Мерфи уже восьмой кряду в полулегком весе UFC, что является повторением рекорда Мовсара Евлоева. Сейчас Лерон занимает десятое место в рейтинге дивизиона до 66 кг.

В своей профессиональной карьере Мерфи еще не потерпел ни единого поражения. У англичанина в смешанных единоборствах 16 выигранных поединков и одна ничья.