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    Де Ла Хойя: Хэйни выглядит растерянным после боя с Гарсией

    Бои Бокс WBC WBA IBF WBO Райан Гарсия Девин Хэйни
    Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя не видит чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девина Хэйни большим фаворитом в поединке с Хосе Рамиресом.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «Рамирес всегда идет в атаку, паля из всех орудий. Он видит и чувствует возможность для нокаута. Я считаю, что Дэвин Хэйни неудачник, особенно после того, что с ним сделал Райан Гарсия. Я видел поведение Хэйни, он выглядит растерянным. У Рамиреса есть его сила, у него хорошая работа ног и мощный левый хук»

    Титульный поединок между Хэйни и Рамиресом состоится 2 мая. Девин в последний раз выступал в апреле прошлого года и тогда потерпел поражение решением большинства от Райана Гарсии. Однако его соперник был уличен в употреблении допинга, вследствие чего результат встречи аннулировали.

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