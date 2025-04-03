Де Ла Хойя: Хэйни выглядит растерянным после боя с Гарсией

Легендарный боксер не видит чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBCбольшим фаворитом в поединке с

«Рамирес всегда идет в атаку, паля из всех орудий. Он видит и чувствует возможность для нокаута. Я считаю, что Дэвин Хэйни неудачник, особенно после того, что с ним сделал Райан Гарсия. Я видел поведение Хэйни, он выглядит растерянным. У Рамиреса есть его сила, у него хорошая работа ног и мощный левый хук»

Титульный поединок между Хэйни и Рамиресом состоится 2 мая. Девин в последний раз выступал в апреле прошлого года и тогда потерпел поражение решением большинства от Райана Гарсии. Однако его соперник был уличен в употреблении допинга, вследствие чего результат встречи аннулировали.