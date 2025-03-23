Брэди нанес Эдвардсу первое досрочное поражение в карьере

Американский боец ММАпобедил в главном событии вечера на UFC London бывшего чемпиона полусреднего дивизионаудушающим приемом в четвертом раунде.

Для британца это уже второй проигрыш подряд. Летом прошлого года Леон уступил единогласным решением Белалу Мухаммаду, после чего лишился чемпионского пояса.

Отметим, что Шон Брэди стал первым соперником в карьере Эдвардса, кто нанес ему досрочное поражение. К данному турниру американец подходил в статусе пятого номера рейтинга.

После победы над англичанином Брэди заявил о желании подраться за титул. Теперь Шон идет на серии из трех выигрышей. Ранее он победил Гилберта Бернса и Келвина Гастелума по очкам.