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    Брэди нанес Эдвардсу первое досрочное поражение в карьере

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Белал Мухаммад
    Американский боец ММА Шон Брэди победил в главном событии вечера на UFC London бывшего чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса удушающим приемом в четвертом раунде.

    Шон Брэди
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    Шон Брэди

    Для британца это уже второй проигрыш подряд. Летом прошлого года Леон уступил единогласным решением Белалу Мухаммаду, после чего лишился чемпионского пояса.

    Отметим, что Шон Брэди стал первым соперником в карьере Эдвардса, кто нанес ему досрочное поражение. К данному турниру американец подходил в статусе пятого номера рейтинга.

    После победы над англичанином Брэди заявил о желании подраться за титул. Теперь Шон идет на серии из трех выигрышей. Ранее он победил Гилберта Бернса и Келвина Гастелума по очкам.

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