Тыбура о бое Джонса и Аспиналла: В этом поединке нет фаворита

Топовый тяжеловес UFC считает , что у чемпиона их дивизионаи обладателя временного титулаодинаковые шансы на победу в очном бою.

«Я очень надеюсь, что этот бой состоится. И это будет грандиозный бой. Том, конечно, уже знаменит, но не так, как Джон. Чем дольше его имя будет стоять рядом с именем Джона Джонса, тем лучше для него. Я надеюсь, что мы скоро увидим их поединок. Для меня нет фаворита в этом бою. Я думаю, что Джон Джонс феноменален, и у него есть какая-то магия в руках. Но Том — безумец. Безумен в том, как он двигается, и что он может делать. В этом бою интересно то, что нельзя сказать, кто победит»

Бой Джонса и Аспиналла может состояться осенью этого года. Недавно Джон заявил, что на подготовку к данному противостоянию ему нужно 6 месяцев.