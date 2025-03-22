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    Тыбура о бое Джонса и Аспиналла: В этом поединке нет фаворита

    Бои ММА UFC Джон Джонс Том Аспиналл
    Топовый тяжеловес UFC Марчин Тыбура считает, что у чемпиона их дивизиона Джона Джонса и обладателя временного титула Тома Аспиналла одинаковые шансы на победу в очном бою.

    Марчин Тыбура
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    Марчин Тыбура

    «Я очень надеюсь, что этот бой состоится. И это будет грандиозный бой. Том, конечно, уже знаменит, но не так, как Джон. Чем дольше его имя будет стоять рядом с именем Джона Джонса, тем лучше для него. Я надеюсь, что мы скоро увидим их поединок. Для меня нет фаворита в этом бою. Я думаю, что Джон Джонс феноменален, и у него есть какая-то магия в руках. Но Том — безумец. Безумен в том, как он двигается, и что он может делать. В этом бою интересно то, что нельзя сказать, кто победит»

    Бой Джонса и Аспиналла может состояться осенью этого года. Недавно Джон заявил, что на подготовку к данному противостоянию ему нужно 6 месяцев.

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