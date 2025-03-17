Роберт Уиттакер ответил отказом на вызов Романа Долидзе

Бывший чемпион среднего дивизиона UFC объяснил , почему не хочет драться с, бросившим ему вызов после победы в реванше над

«Я посмотрел полтора раунда их реванша и подумал: мне от этого боя ничего не будет. В нем просто нет смысла. Второй бой Долидзе с Веттори был точно таким же, как и первый. Я считаю, что они должны вернуться к тому, чтобы завершить трилогию и поставить точку в своей истории. Так что им придется встать в очередь, чтобы встретиться со мной»

Также Уиттакер в очередной раз добавил, что хочет сразиться с Шоном Стриклендом, которому уже бросал вызов на поединок зимой. Роберт сейчас занимает четвертое место в рейтинге средневесов UFC. В последнем бою он уступил сабмишном Хамзату Чимаеву.