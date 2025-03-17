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    Роберт Уиттакер ответил отказом на вызов Романа Долидзе

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Марвин Веттори Шон Стрикланд
    Бывший чемпион среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер объяснил, почему не хочет драться с Романом Долидзе, бросившим ему вызов после победы в реванше над Марвином Веттори.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «Я посмотрел полтора раунда их реванша и подумал: мне от этого боя ничего не будет. В нем просто нет смысла. Второй бой Долидзе с Веттори был точно таким же, как и первый. Я считаю, что они должны вернуться к тому, чтобы завершить трилогию и поставить точку в своей истории. Так что им придется встать в очередь, чтобы встретиться со мной»

    Также Уиттакер в очередной раз добавил, что хочет сразиться с Шоном Стриклендом, которому уже бросал вызов на поединок зимой. Роберт сейчас занимает четвертое место в рейтинге средневесов UFC. В последнем бою он уступил сабмишном Хамзату Чимаеву.

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