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    Ковингтон: У Царукяна есть мощь, он способен нокаутировать Махачева

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Арман Царукян Ислам Махачев Колби Ковингтон
    Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что Арман Царукян может нокаутировать Ислама Махачева.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Арман высококлассный боец. Меня впечатлило то, как он выбрался из захвата Чарльза Оливейры. Он очень пластичный и сильный. У Армана агрессивный стиль и хорошая команда. У Царукяна также есть ударная мощь. Он способен нокаутировать Ислама Махачева»

    Ответный поединок Махачева и Царукяна станет главным событием вечера на турнире UFC 311. Арман является первым номером рейтинга в легком дивизионе.

    Ранее он победил раздельным решением судей Чарльза Оливейру. Махачев идет на серии из 14-ти выигранных боев. Ранее Ислам трижды защитил свой титул в категории до 70,3 кг.

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