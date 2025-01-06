Ковингтон: У Царукяна есть мощь, он способен нокаутировать Махачева

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе считает , чтоможет нокаутировать

«Арман высококлассный боец. Меня впечатлило то, как он выбрался из захвата Чарльза Оливейры. Он очень пластичный и сильный. У Армана агрессивный стиль и хорошая команда. У Царукяна также есть ударная мощь. Он способен нокаутировать Ислама Махачева»

Ответный поединок Махачева и Царукяна станет главным событием вечера на турнире UFC 311. Арман является первым номером рейтинга в легком дивизионе.

Ранее он победил раздельным решением судей Чарльза Оливейру. Махачев идет на серии из 14-ти выигранных боев. Ранее Ислам трижды защитил свой титул в категории до 70,3 кг.