Умар Нурмагомедов: Никто не удивится, если Мераб откажется драться на UFC 311

допустил вероятность, что чемпион UFC в легчайшем весеснимется с их поединка в январе на 311-м номерном турнире.

«Я не удивлюсь, и никто не удивится. Я видел комментариев в соцсетях, где говорилось, что он откажется, но он никогда раньше не отказывался. Я надеюсь, что Мераб не откажется драться, и бой на UFC 311 состоится»

Двалишвили в последнем поединке одолел единогласным решением судей Шона О’Мэлли в сентябре прошлого года. К первой защите титула грузин подходит на серии из 11-ти выигрышей кряду.

Умар в своей карьере еще никому не уступал. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC, а в предыдущем бою он одолел по очкам Кори Сэндхагена.