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    Каб Свонсон вышел на первое место по числу бонусов в полулегком весе UFC

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Жозе Альдо
    Именитый ветеран UFC Каб Свонсон вышел на первое место в истории промоушена по количеству бонусов в полулегкой весовой категории.

    Каб Свонсон
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    Каб Свонсон

    На прошедшем турнире в Тампе 41-летний американец нокаутировал в третьем раунде Билли Куарантилло. По окончании ивента Каб получил бонус в размере 50 тысяч долларов, который стал для него 11-м в промоушене.

    Также Свонсон установил еще несколько достижений:

    1. 20 побед Свонсона в полулегком весе в UFC/WEC делят первое место с Максом Холлоуэем по количеству побед в истории дивизиона;

    2. 15 побед Свонсона в полулегком весе UFC — третий результат в истории дивизиона после Холлоуэя (20) и Даррена Элкинса (18);

    3. Девять досрочных побед Каба в полулегком весе в UFC/WEC занимают третье место по количеству в истории дивизиона после Жозе Альдо (11) и Холлоуэя (11);

    4. Семь побед Свонсона нокаутом в полулегком весе UFC — второй результат в истории дивизиона после Холлоуэя (9);

    Всего в активе Каба 30 побед и 14 поражений в смешанных единоборствах.

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