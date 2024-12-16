Каб Свонсон вышел на первое место по числу бонусов в полулегком весе UFC

Именитый ветеран UFCвышел на первое место в истории промоушена по количеству бонусов в полулегкой весовой категории.

На прошедшем турнире в Тампе 41-летний американец нокаутировал в третьем раунде Билли Куарантилло. По окончании ивента Каб получил бонус в размере 50 тысяч долларов, который стал для него 11-м в промоушене.

Также Свонсон установил еще несколько достижений:

1. 20 побед Свонсона в полулегком весе в UFC/WEC делят первое место с Максом Холлоуэем по количеству побед в истории дивизиона;

2. 15 побед Свонсона в полулегком весе UFC — третий результат в истории дивизиона после Холлоуэя (20) и Даррена Элкинса (18);

3. Девять досрочных побед Каба в полулегком весе в UFC/WEC занимают третье место по количеству в истории дивизиона после Жозе Альдо (11) и Холлоуэя (11);

4. Семь побед Свонсона нокаутом в полулегком весе UFC — второй результат в истории дивизиона после Холлоуэя (9);

Всего в активе Каба 30 побед и 14 поражений в смешанных единоборствах.