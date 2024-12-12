Хоакин Бакли: Даже лучшая версия Ковингтона мне не ровня

Топовый боец UFC в полусреднем весе считает , чтоне смог бы побить его даже в своей пиковой форме.

«Мы все можем судить по его последнему выступлению. Оно было не таким уж хорошим. Я считаю, что лучшее выступление Колби Ковингтона, которое я видел, было против Рафаэля Дос Аньоса или Хорхе Масвидаля. Это были его лучшие бои, в которых он задавал темп и демонстрировал свой доминирующий стиль. Но он снова сказал, что взял еще один год отпуска, чтобы вернуться к тому, кем он был, так что я жду от Колби лучшей версии. Но я чувствую, что даже лучшая версия Колби мне не ровня»

Ковингтон и Бакли подерутся в главном событии вечера на турнире UFC в Тампе. Хоакин подходит к этому бою на серии из пяти выигрышей кряду.