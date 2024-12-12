ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Хоакин Бакли: Даже лучшая версия Ковингтона мне не ровня

    Бои ММА UFC Хорхе Масвидаль Колби Ковингтон Хоакин Бакли
    Топовый боец UFC в полусреднем весе Хоакин Бакли считает, что Колби Ковингтон не смог бы побить его даже в своей пиковой форме.

    Хоакин Бакли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоакин Бакли

    «Мы все можем судить по его последнему выступлению. Оно было не таким уж хорошим. Я считаю, что лучшее выступление Колби Ковингтона, которое я видел, было против Рафаэля Дос Аньоса или Хорхе Масвидаля. Это были его лучшие бои, в которых он задавал темп и демонстрировал свой доминирующий стиль. Но он снова сказал, что взял еще один год отпуска, чтобы вернуться к тому, кем он был, так что я жду от Колби лучшей версии. Но я чувствую, что даже лучшая версия Колби мне не ровня»

    Ковингтон и Бакли подерутся в главном событии вечера на турнире UFC в Тампе. Хоакин подходит к этому бою на серии из пяти выигрышей кряду.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у казахов против «Челси»?
  • «Астана» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры