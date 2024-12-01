Джарон Эннис отказался от поединка против Верджила Ортиса

, менеджер временного чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом среднем весе сообщил , чтопередумал драться с его клиентом.

«Ничего страшного в том, что Эннис передумал драться с нами нет. Он и его поняли, что Верджил Ортис сейчас слишком силен, слишком быстр, слишком велик и слишком опытен. Ортис уже подписал контракт и согласился на другой бой»

Эннис защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе в бою с Кареном Чухаджяном в начале ноября, выиграв единогласным решением судей в реванше.

Ортис ранее победил Сергея Богачука в августе и отобрал у него временный титул WBC в первом среднем дивизионе. Следующим соперником Верджила должен стать Себастьян Фундора.