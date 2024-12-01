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    Джарон Эннис отказался от поединка против Верджила Ортиса

    Бои Бокс WBC WBO IBF
    Рик Миригиан, менеджер временного чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом среднем весе Верджила Ортиса, сообщил, что Джарон Эннис передумал драться с его клиентом.

    Джарон Эннис (слева)
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    Джарон Эннис (слева)

    «Ничего страшного в том, что Эннис передумал драться с нами нет. Он и его поняли, что Верджил Ортис сейчас слишком силен, слишком быстр, слишком велик и слишком опытен. Ортис уже подписал контракт и согласился на другой бой»

    Эннис защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе в бою с Кареном Чухаджяном в начале ноября, выиграв единогласным решением судей в реванше.

    Ортис ранее победил Сергея Богачука в августе и отобрал у него временный титул WBC в первом среднем дивизионе. Следующим соперником Верджила должен стать Себастьян Фундора.

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