Джарон Эннис отказался от поединка против Верджила Ортиса

Джарон Эннис (слева) Фото: globallookpress.com
«Ничего страшного в том, что Эннис передумал драться с нами нет. Он и его поняли, что Верджил Ортис сейчас слишком силен, слишком быстр, слишком велик и слишком опытен. Ортис уже подписал контракт и согласился на другой бой»
Эннис защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе в бою с Кареном Чухаджяном в начале ноября, выиграв единогласным решением судей в реванше.
Ортис ранее победил Сергея Богачука в августе и отобрал у него временный титул WBC в первом среднем дивизионе. Следующим соперником Верджила должен стать Себастьян Фундора.