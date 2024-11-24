Чемпионы Bellator недовольны отсутствием боев после слияния с PFL

Чемпион Bellator в легчайшем весеи обладатель титула в полутяжелой категориираскритиковали новое руководство лиги после слияния с PFL ввиду длительного отсутствия боев.

«Я тренировался, как проклятый, всю последнюю половину года, и все зря. Это расстраивает меня, ведь я в расцвете моей карьеры, и мой бой в ноябре отменили. А теперь мне снова говорят, что я не участвую в турнире в Дубае в январе. Я лучший в мире, и я хочу драться, чтобы доказать это», — заявил Микс.

«Я увядаю, как старый сыр, в ожидании, когда PFL позвонит мне. Но не поймите меня неправильно, мы по-прежнему готовы защищать пояс от кого угодно. Молодых или старых!», — высказался Кори Андерсон.

Также ранее свое недовольство выразил и бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков, который после слияния с PFL провел только один поединок.