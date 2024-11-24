ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость футболистов «Спартака»Легендарный покер Угальде! «Спартак» взял убедительный реванш у «Локомотива»
  • 13:37
    • Дзюба: Не думал, что мое интервью вызовет такой резонанс
  • 13:29
    • Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае увольнения Анчелотти до конца сезона
  • 12:30
    • «Адмирал» одолел «Амур», проигрывая со счетом 0:2
  • 01:01
    • «Расинг» выиграл Copa Sudamericana, победив «Крузейро»
  • 00:55
    • «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»
    Все новости спорта

    Чемпионы Bellator недовольны отсутствием боев после слияния с PFL

    Бои ММА Bellator PFL Сборная России Вадим Немков
    Чемпион Bellator в легчайшем весе Патчи Микс и обладатель титула в полутяжелой категории Кори Андерсон раскритиковали новое руководство лиги после слияния с PFL ввиду длительного отсутствия боев.

    Патчи Микс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Патчи Микс

    «Я тренировался, как проклятый, всю последнюю половину года, и все зря. Это расстраивает меня, ведь я в расцвете моей карьеры, и мой бой в ноябре отменили. А теперь мне снова говорят, что я не участвую в турнире в Дубае в январе. Я лучший в мире, и я хочу драться, чтобы доказать это», — заявил Микс.

    «Я увядаю, как старый сыр, в ожидании, когда PFL позвонит мне. Но не поймите меня неправильно, мы по-прежнему готовы защищать пояс от кого угодно. Молодых или старых!», — высказался Кори Андерсон.

    Также ранее свое недовольство выразил и бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков, который после слияния с PFL провел только один поединок.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Леганес» доставить проблемы «сливочным»?
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Динамо» окажется сильнее «Факела»?
  • «Факел» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» продлить победную серию?
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.60
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Стоянович — Карле
  • Теннис
  • Завтра в 00:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Арсенал
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры