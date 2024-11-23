Джейк Пол отказался драться против Даниэля Дюбуа

Даниэль Дюбуа (справа) Фото: globallookpress.com
«Когда Джейк получил это личное сообщение, он отправил его мне и сказал: как забавно, как изменился мир. Джейк ответил мне, что хочет провести этот бой. Правда, не сейчас. Но он хочет провести этот бой.
Джейк сначала планирует стать чемпионом мира в первом тяжелом весе, он хочет это сделать. Другое — проверить пределы ожиданий. Проверить пределы возможного. Дело не в деньгах.
Он заработал кучу денег с тех пор, как ему исполнилось 18 лет. Речь идет о том, чтобы делать вещи, которые заставляют вас сказать: ух ты, это действительно произошло. Вот, что нас воодушевляет», — отметил менеджер Пола.