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    Вильмар Барриос«Оренбург» — «Зенит». Онлайн
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    • «Оренбург» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
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    Джейк Пол отказался драться против Даниэля Дюбуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Любители Бои на ТВ Джейк Пол
    Накиса Бидариан, менеджер популярного блогера Джейка Пола, объяснил нежелание своего клиента драться с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа, недавно бросившим ему вызов.

    Даниэль Дюбуа (справа)
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    Даниэль Дюбуа (справа)

    «Когда Джейк получил это личное сообщение, он отправил его мне и сказал: как забавно, как изменился мир. Джейк ответил мне, что хочет провести этот бой. Правда, не сейчас. Но он хочет провести этот бой.

    Джейк сначала планирует стать чемпионом мира в первом тяжелом весе, он хочет это сделать. Другое — проверить пределы ожиданий. Проверить пределы возможного. Дело не в деньгах.

    Он заработал кучу денег с тех пор, как ему исполнилось 18 лет. Речь идет о том, чтобы делать вещи, которые заставляют вас сказать: ух ты, это действительно произошло. Вот, что нас воодушевляет», — отметил менеджер Пола.

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