Де Ла Хойя назвал бой Джейка Пола и Тайсона постановочным

Легендарный боксер, ныне спортивный промоутер, раскритиковал поединокпротив, назвав его постановочным.

«С самого начала этот бой был ужасным. Майк Тайсон чуть не упал во время своего ухода, и в течение первых десяти секунд он выглядел так, будто застрял в зыбучих песках. Существовала предварительная договоренность, чтобы обеспечить победу Джейка Пола. Мировой бокс впал в спячку, словно спящий медведь. Бой был задуман в пользу YouTube-блогера, что подрывает авторитет бокса»

Напомним, что 16 ноября Джейк Пол одержал победу над Майком Тайсоном в восьмираундовом поединке по правилам бокса на турнире в Арлингтоне, в США.