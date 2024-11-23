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    Де Ла Хойя назвал бой Джейка Пола и Тайсона постановочным

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Джейк Пол
    Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне спортивный промоутер, раскритиковал поединок Джейка Пола против Майка Тайсона, назвав его постановочным.

    Оскар Де Ла Хойя
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    Оскар Де Ла Хойя

    «С самого начала этот бой был ужасным. Майк Тайсон чуть не упал во время своего ухода, и в течение первых десяти секунд он выглядел так, будто застрял в зыбучих песках. Существовала предварительная договоренность, чтобы обеспечить победу Джейка Пола. Мировой бокс впал в спячку, словно спящий медведь. Бой был задуман в пользу YouTube-блогера, что подрывает авторитет бокса»

    Напомним, что 16 ноября Джейк Пол одержал победу над Майком Тайсоном в восьмираундовом поединке по правилам бокса на турнире в Арлингтоне, в США.

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