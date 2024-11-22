Диего Лопес подерется с Джошем Эмметом 29 марта

Третий номер рейтинга полулегкого веса UFCпроведет очередной поединок 29 марта на турнире в Мехико, в Мексике.

Его соперником станет бывший претендент на временный титул в весовой категории до 66 кг Джош Эммет. Американец на текущий момент идет восьмым в рейтинге.

В последний раз он выходил в октагон в декабре прошлого года. Тогда Эммет нокаутировал в первом раунде Брайса Митчелла. Всего у 39-летнего американца 19 побед и 4 поражения в ММА.

Диего Лопес в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Брайана Ортегу. Бразилец идет на серии из пяти побед кряду в полулегком весе. На его счету 26 побед и 6 поражений в карьере.