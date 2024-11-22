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    Диего Лопес подерется с Джошем Эмметом 29 марта

    Бои ММА UFC Брайан Ортега Диего Лопес
    Третий номер рейтинга полулегкого веса UFC Диего Лопес проведет очередной поединок 29 марта на турнире в Мехико, в Мексике.

    Диего Лопес
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    Диего Лопес

    Его соперником станет бывший претендент на временный титул в весовой категории до 66 кг Джош Эммет. Американец на текущий момент идет восьмым в рейтинге.

    В последний раз он выходил в октагон в декабре прошлого года. Тогда Эммет нокаутировал в первом раунде Брайса Митчелла. Всего у 39-летнего американца 19 побед и 4 поражения в ММА.

    Диего Лопес в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Брайана Ортегу. Бразилец идет на серии из пяти побед кряду в полулегком весе. На его счету 26 побед и 6 поражений в карьере.

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