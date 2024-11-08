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    Ройвал: Победа Морено над Альбази расчистила мне путь к поясу

    Бои ММА UFC Брэндон Морено
    Первый номер рейтинга наилегчайшего веса UFC Брэндон Ройвал заявил, что поражение Амира Альбази от Брэндона Морено освободило ему дорогу к титульнику.

    Брэндон Ройвал
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    Брэндон Ройвал

    «Я думаю, что единственное, что прояснилось окончательно, — это то, что я следующий в очереди на титульный бой. Победа Морено над Альбази расчистила мне путь к поясу. Выбор будет между мной, Морено и Каем Кара-Франсом, и это точно буду я. У Морено и Кая Кара-Франса были крутые победы над крутыми соперниками, и они отлично справились. Но при этом я победил обоих этих парней, и я думаю, что если выбирать между нами тремя, то это буду я»

    Ройвал в последнем поединке одолел раздельным решением судей Татсуро Таиру. До этого он аналогичным образом победил Брэндона Морено.

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