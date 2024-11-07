ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
    Все новости спорта

    Пантожа: Сехудо нужна липосакция, он уже не сможет драться в нашем весе

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Генри Сехудо
    Действующий чемпион UFC в наилегчайшей категории Алекснадре Пантожа подшутил над Генри Сехудо, назвав его толстым для их веса.

    Генри Сехудо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генри Сехудо

    «Да, Генри нужна липосакция, чтобы сделать вес. Я не думаю, что он сможет снова выступать в наилегчайшей категории. Он слишком большой и толстый. Я бы с удовольствием воспользовался такой возможностью, и поприветствовал его в нашем дивизионе. Если Сехудо сможет сделать вес, я даже дам ему пять фунтов за бой. Конечно, это будет мечтой сразиться с Сехудо. Он легенда»

    Пантожа сейчас идет на серии из шести побед подряд с двумя защитами титула, в то время как Сехудо потерпел два поражения от Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга в бою за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ЦСКА заберет предстоящее московское дерби
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Челси» заберёт дежурные 3 очка?
  • «Челси» — «Ноа». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Галатасарай — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касымпаша — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры