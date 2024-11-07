Пантожа: Сехудо нужна липосакция, он уже не сможет драться в нашем весе

Действующий чемпион UFC в наилегчайшей категории подшутил над, назвав его толстым для их веса.

«Да, Генри нужна липосакция, чтобы сделать вес. Я не думаю, что он сможет снова выступать в наилегчайшей категории. Он слишком большой и толстый. Я бы с удовольствием воспользовался такой возможностью, и поприветствовал его в нашем дивизионе. Если Сехудо сможет сделать вес, я даже дам ему пять фунтов за бой. Конечно, это будет мечтой сразиться с Сехудо. Он легенда»

Пантожа сейчас идет на серии из шести побед подряд с двумя защитами титула, в то время как Сехудо потерпел два поражения от Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга в бою за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.