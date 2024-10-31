Теофимо Лопес может освободить пояс WBO и подняться в полусредний вес

Стало известно, что в ближайшее времяможет лишиться звания чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO.

Это связано с желанием американского бойца подняться на категорию выше и продолжить свою карьеру полусреднем дивизионе. Лопес на данный момент идет на серии из четырех выигранных поединков кряду.

В своем предыдущем бою он провел вторую защиту пояса WBO, победив единогласным решением судей Стива Клагетта. Ранее Теофимо заявлял, что хочет драться с Теренсом Кроуфордом, бывшим абсолютным чемпионом в полусреднем весе.

Лопес выступает на профессиональном ринге с 2016 года. На его счету 20 побед и одно поражение, полученное по очкам от Джорджа Камбососа в легком весе.