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    Брэндон Ройвал установил рекорд в наилегчайшем весе UFC

    Бои ММА UFC Брэндон Морено
    Первый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Ройвал установил рекорд в своей весовой категории по окончании прошедшего турнира в Лас-Вегасе.

    Брэндон Ройвал
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    Брэндон Ройвал

    В предыдущей встрече он победил Татсуро Таиру раздельным решением судей, а сам поединок был признан лучшим боем вечера.

    Таким образом, Ройвал получил четвертую подобную награду в промоушене и вышел на единоличное первое место в истории наилегчайшего веса UFC по количеству призов «бой вечера».

    Всего у него 5 бонусов в лиге и это четвертый показатель в дивизионе после Деметриуса Джонса, Брэндона Морено и Кая Кара-Франса. Напомним, что Ройвал в ММА одержал 17 побед и потерпел 7 поражений.

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