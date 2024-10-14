Брэндон Ройвал установил рекорд в наилегчайшем весе UFC

Первый номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFCустановил рекорд в своей весовой категории по окончании прошедшего турнира в Лас-Вегасе.

В предыдущей встрече он победил Татсуро Таиру раздельным решением судей, а сам поединок был признан лучшим боем вечера.

Таким образом, Ройвал получил четвертую подобную награду в промоушене и вышел на единоличное первое место в истории наилегчайшего веса UFC по количеству призов «бой вечера».

Всего у него 5 бонусов в лиге и это четвертый показатель в дивизионе после Деметриуса Джонса, Брэндона Морено и Кая Кара-Франса. Напомним, что Ройвал в ММА одержал 17 побед и потерпел 7 поражений.