Пеннингтон рассчитывает получить реванш с Пеньей

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе считает , что не проигралаи хочет получить реванш.

«Я дома, и я здорова. Мое сердце болит, но голова высоко поднята! Я не чувствую, что проиграла тот бой, но это просто еще один дикий поворот в моем путешествии. Я вернусь лучше, чем когда-либо! Я хочу матч-реванша против Джулианны. Несмотря ни на что, это была потрясающая неделя боев, окруженная такой поддержкой. Я полна благодарности и хочу крикнуть всем людям спасибо, которые стоят за моей спиной»

Пеннингтон потерпела поражение от Пеньи раздельным решением судей на UFC 307 и лишилась титула. Для Ракель это первый проигрыш за 6 последних поединков.