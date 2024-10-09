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    Пеннингтон рассчитывает получить реванш с Пеньей

    Бои ММА UFC Джулианна Пенья
    Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Ракель Пеннингтон считает, что не проиграла Джулианне Пенье и хочет получить реванш.

    Джулианна Пенья
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    Джулианна Пенья

    «Я дома, и я здорова. Мое сердце болит, но голова высоко поднята! Я не чувствую, что проиграла тот бой, но это просто еще один дикий поворот в моем путешествии. Я вернусь лучше, чем когда-либо! Я хочу матч-реванша против Джулианны. Несмотря ни на что, это была потрясающая неделя боев, окруженная такой поддержкой. Я полна благодарности и хочу крикнуть всем людям спасибо, которые стоят за моей спиной»

    Пеннингтон потерпела поражение от Пеньи раздельным решением судей на UFC 307 и лишилась титула. Для Ракель это первый проигрыш за 6 последних поединков.

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