Сен-Дени о поражении Мойкано: Это был просто не мой день

Французский боец легкого дивизиона UFC прокомментировал свое разгромное поражение отна домашнем турнире в Париже.

«Это был просто не мой день, этот вид спорта тяжелый, но потрясающий. Спасибо вам всем за вашу постоянную поддержку. Горжусь тем, что смог представлять флаг Франции в октагоне. Уважение моему сопернику Ренато Мойкано за то, что встретился со мной дома на моей территории, поздравляю его с победой»

Мойкано уверенно забрал первый раунд у Бенуа со счетом 10:8, нанеся французу многочисленные гематомы. Второй отрезок, по мнению судей, остался за Сен-Дени, но медицинская бригада в перерыве приняла решение отстранить француза от продолжения поединка.

Ренато в итоге одержал победу техническим нокаутом. Бразилец сохранил 11-ю строчку в рейтинге легковесов и уже бросил вызов Пэдди Пимблетту и Дэну Хукеру.