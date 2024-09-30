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    Сен-Дени о поражении Мойкано: Это был просто не мой день

    Бои ММА UFC
    Французский боец легкого дивизиона UFC Бенуа Сен-Дени прокомментировал свое разгромное поражение от Ренато Мойкано на домашнем турнире в Париже.

    Бенуа Сен-Дени
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    Бенуа Сен-Дени

    «Это был просто не мой день, этот вид спорта тяжелый, но потрясающий. Спасибо вам всем за вашу постоянную поддержку. Горжусь тем, что смог представлять флаг Франции в октагоне. Уважение моему сопернику Ренато Мойкано за то, что встретился со мной дома на моей территории, поздравляю его с победой»

    Мойкано уверенно забрал первый раунд у Бенуа со счетом 10:8, нанеся французу многочисленные гематомы. Второй отрезок, по мнению судей, остался за Сен-Дени, но медицинская бригада в перерыве приняла решение отстранить француза от продолжения поединка.

    Ренато в итоге одержал победу техническим нокаутом. Бразилец сохранил 11-ю строчку в рейтинге легковесов и уже бросил вызов Пэдди Пимблетту и Дэну Хукеру.

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