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    Волкановски открыт для боя за временный титул против Диего Лопеса

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй
    Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски назвал условие, при котором он открыт для боя против третьего номера рейтинга Диего Лопеса.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Лопес только что одержал крупную победу. Брайан и Диего оба топовых парня. Они оба мне нравятся, поэтому я был рад за того, кто победит. Лопес сейчас на высоте. Очевидно, что мой следующий бой будет за титул, в зависимости от того, что произойдет. Будет ли травма в бою Макса Холлоуэя и Илии Топурии? Кто знает, что произойдет. Может быть, я подерусь за временный титул с кем-то вроде Лопеса. Никогда не знаешь, так что посмотрим, что получится»

    Лопес накануне одолел единогласным решением судей Брайана Ортегу. Диего на данный момент идет на серии из пяти побед подряд. Волкановски ранее уступил нокаутом Илии Топурии.

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