Тренер Махачева: Не считаю О’Мэлли звездой, он не достиг уровня Макгрегора

, тренер чемпиона UFC в легком весе, обладателе титула легчайшего дивизиона, звезду масштаба

«Не считаю О'Мэлли большой звездой. Я думаю, что он может ею стать в будущем. Но я не думаю, что в нынешнее время он похож на Конора Макгренгора. Честно говоря, я не думаю, что он пока там, где ему нужно быть. Шон харизматическая личность. У него есть собственный яркий стиль боя. Но то, что у него есть сейчас не позволит ему выйти на следующий. Он не продает так много платных трансляций»

Напомним, что Конор Макгрегор стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях, удерживавшим 2 титула одновременно. У ирландца в карьере 22 победы и 6 поражений.