О'Мэлли назвал Махачева лучшим бойцом в мире прямо сейчас

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории назвал обладателя титула легкого дивизионалучшим бойцом в мире прямо сейчас, а не

«Лучший боец прямо сейчас? Наверное, Ислам Махачев. Говоря это, я держу в голове, что Джон Джонс тоже там где-то наверху. Но Джон дрался всего один раз за последние четыре-пять лет. Джон Джонс — один из величайших бойцов всех времен, но прямо сейчас кто лучший? Я думаю, что тот, кто был активен последние четыре года или что-то в этом роде и это Ислам. Но Джон Джонс всегда будет в центре внимания»

Ислам Махачев на данный момент возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Россиянин завоевал титул в легком весе в октябре 2022 года и далее провел 3 удачных защиты пояса.