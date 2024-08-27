1-й таймАкрон — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Ерохин«Акрон» — «Зенит». Онлайн
  • 17:18
    • «Райо Вальекано» может подписать еще одного известного футболиста
    Все новости спорта

    О'Мэлли назвал Махачева лучшим бойцом в мире прямо сейчас

    Бои ММА UFC Сборная России Шон О'Мэлли Ислам Махачев Джон Джонс
    Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли назвал обладателя титула легкого дивизиона Ислама Махачева лучшим бойцом в мире прямо сейчас, а не Джона Джонса.

    Ислам Махачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ислам Махачев

    «Лучший боец прямо сейчас? Наверное, Ислам Махачев. Говоря это, я держу в голове, что Джон Джонс тоже там где-то наверху. Но Джон дрался всего один раз за последние четыре-пять лет. Джон Джонс — один из величайших бойцов всех времен, но прямо сейчас кто лучший? Я думаю, что тот, кто был активен последние четыре года или что-то в этом роде и это Ислам. Но Джон Джонс всегда будет в центре внимания»

    Ислам Махачев на данный момент возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Россиянин завоевал титул в легком весе в октябре 2022 года и далее провел 3 удачных защиты пояса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» начнет без увертюр!
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Совершит ли киевское «Динамо» камбэк?
  • «Зальцбург» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Райо Вальекано» и «Барселона» много не забьют
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зальцбург — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лайович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры