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    Пол Малиньяджи: Трудно прийти в восторг от боя Стивенсон-Кордина

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Бывший чемпион мира по боксу, ныне спортивный эксперт Пол Малиньяджи, объяснил, почему недоволен организацией боя Шакура Стивенсона и Джо Кордины.

    Шакур Стивенсон (справа)
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    Шакур Стивенсон (справа)

    «Когда мы ожидали увидеть, как Шакур Стивенсон сразится с Уильямом Сепедой, и надеялись, что он сразится с Джервонтой "Танком" Дэвисом, трудно прийти в восторг от боя с Джо Кординой, оспаривающего титул чемпиона WBC в легком весе. Кордина неожиданно проиграл свой прошлый бой Энтони Какасе. Санкционирующие органы, как правило, не присуждают бои за титул чемпиона мира бойцам, которые только что проиграли»

    Стивенсон и Кордина подерутся 12 октябре за пояс WBC в легком весе в карде с Биволом и Бетербиевом. Для Шакура это будет вторая защита титула после победы над Арутюняном.

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