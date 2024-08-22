Пол Малиньяджи: Трудно прийти в восторг от боя Стивенсон-Кордина

Бывший чемпион мира по боксу, ныне спортивный эксперт объяснил , почему недоволен организацией боя

«Когда мы ожидали увидеть, как Шакур Стивенсон сразится с Уильямом Сепедой, и надеялись, что он сразится с Джервонтой "Танком" Дэвисом, трудно прийти в восторг от боя с Джо Кординой, оспаривающего титул чемпиона WBC в легком весе. Кордина неожиданно проиграл свой прошлый бой Энтони Какасе. Санкционирующие органы, как правило, не присуждают бои за титул чемпиона мира бойцам, которые только что проиграли»

Стивенсон и Кордина подерутся 12 октябре за пояс WBC в легком весе в карде с Биволом и Бетербиевом. Для Шакура это будет вторая защита титула после победы над Арутюняном.