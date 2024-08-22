Тайсон назвал его бой с Полом одним из самых ожидаемых в этом году

Легендарный боксер считает его поединок содним из самых значимых событий года в мире боевых искусств.

«Это то, что миру действительно нужно прямо сейчас. Плата за просмотры доказывает это, верно? Послушайте, я знаю, это выглядит безумно. Посмотрите на этого парня с YouTube, посмотрите на меня, но посмотрите, что мы принесли сюда. Посмотрите, что мы сделали. Это совсем не смешно. Вы не можете смеяться над этим. Я отношусь к Полу чрезвычайно серьезно. Эти люди не воспринимают его всерьез. Я должен добраться до него, пока он не стал слишком хорош. Если думаете, что я слишком стар для этого боя, вам нужно прийти и сказать мне это в лицо»

Бой Тайсона и Пола состоится 15 ноября. Напомним, что Джейк — видеоблогер с лицензией боксера. У него 10 побед и одно поражение на профессиональном ринге.